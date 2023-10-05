https://ria.ru/20231005/akkuyu-1900618296.html
Турция рассчитывает на начало работы АЭС "Аккую" в октябре 2024 года
Турция рассчитывает на начало работы АЭС "Аккую" в октябре 2024 года - РИА Новости, 05.10.2023
Турция рассчитывает на начало работы АЭС "Аккую" в октябре 2024 года
Турция рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество 29 октября 2024 года, заявил в четверг министр... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:05
2023-10-05T11:05
2023-10-05T11:06
в мире
турция
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Турция рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество 29 октября 2024 года, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. "У нас есть цель по дате - даст бог, (запуск первого блока состоится - ред.) к 101-летию Турецкой Республики, 29 октября 2024 года, 30 тысяч специалистов работают, приближая эту цель. Это крайне важный момент, мы осуществим мечту, которой уже 70 лет, тем самым страна получит ядерную энергию", - заявил министр в интервью телеканалу NTV. По его словам, в планах властей запуск всех четырех блоков "Аккую", а также строительство АЭС в Синопе и на западе страны, помимо этого, планируется запуск малых модульных реакторов. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве заявил, что обсудил с ним строительство новой АЭС в турецком Синопе. Станция должна стать второй АЭС в стране после АЭС "Аккую". Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил РИА Новости, что российская сторона переходит к обсуждению с Анкарой практических вопросов проекта второй АЭС "Синоп" в Турции. "Росатом" предлагает для второй в Турции АЭС "Синоп" такой же проект из четырех энергоблоков, как для АЭС "Аккую", говорил Лихачев ранее. Что касается инвестиционной модели потенциального проекта АЭС "Синоп", то на сооружение новой станции предложено направить деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую", отмечал глава "Росатома". Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
https://ria.ru/20230906/turtsiya-1894431166.html
https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
В мире, Турция, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Турция рассчитывает на начало работы АЭС "Аккую" в октябре 2024 года
Минэнерго Турции надеется получить первое электричество от АЭС "Аккую" через год
СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Турция рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество 29 октября 2024 года, заявил в четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
"У нас есть цель по дате - даст бог, (запуск первого блока состоится - ред.) к 101-летию Турецкой Республики, 29 октября 2024 года, 30 тысяч специалистов работают, приближая эту цель. Это крайне важный момент, мы осуществим мечту, которой уже 70 лет, тем самым страна получит ядерную энергию", - заявил министр в интервью телеканалу NTV. По его словам, в планах властей запуск всех четырех блоков "Аккую", а также строительство АЭС в Синопе и на западе страны, помимо этого, планируется запуск малых модульных реакторов.
Турция изучает предложения России по второй АЭС, сообщил источник
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган
после переговоров с президентом Владимиром Путиным
в Москве заявил, что обсудил с ним строительство новой АЭС в турецком Синопе. Станция должна стать второй АЭС в стране после АЭС "Аккую". Глава Росатома Алексей Лихачев
ранее заявил РИА Новости, что российская сторона переходит к обсуждению с Анкарой
практических вопросов проекта второй АЭС "Синоп" в Турции. "Росатом
" предлагает для второй в Турции АЭС "Синоп" такой же проект из четырех энергоблоков, как для АЭС "Аккую
", говорил Лихачев ранее. Что касается инвестиционной модели потенциального проекта АЭС "Синоп", то на сооружение новой станции предложено направить деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую", отмечал глава "Росатома".
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
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