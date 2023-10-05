https://ria.ru/20231005/agrokompleks-1900735952.html

Мишустин заявил, что российский агрокомплекс должен стать более наукоемким

Мишустин заявил, что российский агрокомплекс должен стать более наукоемким - РИА Новости, 05.10.2023

Мишустин заявил, что российский агрокомплекс должен стать более наукоемким

Агрокомплекс России должен стать более наукоемким, нужны специалисты по умной обработке полей, генной инженерии и робототехнике, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:47

2023-10-05T16:47

2023-10-05T16:47

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Агрокомплекс России должен стать более наукоемким, нужны специалисты по умной обработке полей, генной инженерии и робототехнике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень". "Этот сектор абсолютно очевидно требует внедрения самых инновационных решений. Он должен стать более наукоемким, технологичным, инновационным, чтобы оставаться таким же эффективным", - сказал Мишустин. "И для него нужны специалисты, которые разбираются и в умной обработке полей, и в генной инженерии, и в робототехнике, и в переработке продовольственных отходов. И в других, не менее важных сферах", - добавил премьер.

https://ria.ru/20231005/urozhay-1900724484.html

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михаил мишустин, россия