https://ria.ru/20231005/agrokompleks-1900735952.html
Мишустин заявил, что российский агрокомплекс должен стать более наукоемким
Мишустин заявил, что российский агрокомплекс должен стать более наукоемким - РИА Новости, 05.10.2023
Мишустин заявил, что российский агрокомплекс должен стать более наукоемким
Агрокомплекс России должен стать более наукоемким, нужны специалисты по умной обработке полей, генной инженерии и робототехнике, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:47
2023-10-05T16:47
2023-10-05T16:47
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Агрокомплекс России должен стать более наукоемким, нужны специалисты по умной обработке полей, генной инженерии и робототехнике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень". "Этот сектор абсолютно очевидно требует внедрения самых инновационных решений. Он должен стать более наукоемким, технологичным, инновационным, чтобы оставаться таким же эффективным", - сказал Мишустин. "И для него нужны специалисты, которые разбираются и в умной обработке полей, и в генной инженерии, и в робототехнике, и в переработке продовольственных отходов. И в других, не менее важных сферах", - добавил премьер.
https://ria.ru/20231005/urozhay-1900724484.html
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михаил мишустин, россия
Мишустин заявил, что российский агрокомплекс должен стать более наукоемким
Мишустин: агрокомплекс в России должен стать более наукоемким
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Агрокомплекс России должен стать более наукоемким, нужны специалисты по умной обработке полей, генной инженерии и робототехнике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".
"Этот сектор абсолютно очевидно требует внедрения самых инновационных решений. Он должен стать более наукоемким, технологичным, инновационным, чтобы оставаться таким же эффективным", - сказал Мишустин.
"И для него нужны специалисты, которые разбираются и в умной обработке полей, и в генной инженерии, и в робототехнике, и в переработке продовольственных отходов. И в других, не менее важных сферах", - добавил премьер.
Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году