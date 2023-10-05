https://ria.ru/20231005/agrarii-1900722916.html

Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции

Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции - РИА Новости, 05.10.2023

Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции

Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный партнер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:18

2023-10-05T16:18

2023-10-05T16:26

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный партнер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень"." Как подчеркивал президент, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный, предсказуемый партнер. Мы искренне гордимся достижениями российского агропрома. Такие результаты – это а первую очередь заслуга людей, работающих в этой сфере", - сказал Мишустин.Мишустин поприветствовал участников выставки, которая проходит уже в 25 раз. Глава правительства отметил, что каждая экспозиция становится убедительным подтверждением успехов российского сельского хозяйства.

https://ria.ru/20231005/urozhay-1900724484.html

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россия, экономика, михаил мишустин