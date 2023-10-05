Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 05.10.2023 (обновлено: 16:26 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/agrarii-1900722916.html
Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции
Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции - РИА Новости, 05.10.2023
Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции
Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный партнер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:18
2023-10-05T16:26
россия
экономика
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817059276_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_5cb0369f02fec5ef11e8ce6f2de60528.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный партнер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень"." Как подчеркивал президент, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный, предсказуемый партнер. Мы искренне гордимся достижениями российского агропрома. Такие результаты – это а первую очередь заслуга людей, работающих в этой сфере", - сказал Мишустин.Мишустин поприветствовал участников выставки, которая проходит уже в 25 раз. Глава правительства отметил, что каждая экспозиция становится убедительным подтверждением успехов российского сельского хозяйства.
https://ria.ru/20231005/urozhay-1900724484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817059276_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d330f17b7f8bfc486f7369a3783d5d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин назвал Россию одним из ключевых поставщиков аграрной продукции

Мишустин: РФ зарекомендовала себя надежным партнером в поставках агропродукции

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаАграрии во время уборки урожая
Аграрии во время уборки урожая
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Аграрии во время уборки урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный партнер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".
" Как подчеркивал президент, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный, предсказуемый партнер. Мы искренне гордимся достижениями российского агропрома. Такие результаты – это а первую очередь заслуга людей, работающих в этой сфере", - сказал Мишустин.
Мишустин поприветствовал участников выставки, которая проходит уже в 25 раз. Глава правительства отметил, что каждая экспозиция становится убедительным подтверждением успехов российского сельского хозяйства.
Трактор убирает на поле после сбора зерна - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Мишустин назвал ожидаемый объем урожая зерновых в 2023 году
Вчера, 16:22
 
РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала