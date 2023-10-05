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Лихачев рассказал о проекте АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 05.10.2023
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12:26 05.10.2023 (обновлено: 12:43 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/aes-1900645332.html
Лихачев рассказал о проекте АЭС "Руппур" в Бангладеш
Лихачев рассказал о проекте АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 05.10.2023
Лихачев рассказал о проекте АЭС "Руппур" в Бангладеш
Россия и Бангладеш смогли преодолеть вызовы проекту АЭС "Руппур", связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением, заявил генеральный... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:26
2023-10-05T12:43
россия
бангладеш
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
дакка (город)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия и Бангладеш смогли преодолеть вызовы проекту АЭС "Руппур", связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Конечно, в реализации этого масштабного атомного проекта были свои сложности и вызовы, связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением, но мы смогли их преодолеть. В этом неоценимая заслуга лидеров наших стран", - сказал Лихачев в ходе торжественной церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур".Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет по графику, груз на площадку станции доставляется альтернативным маршрутом, заявил "Росатом" в феврале.Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Бангладеш рассчитывает, что АЭС уже в конце 2024 года начнет производить электричество. Согласно договору, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока службы АЭС.
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россия, бангладеш, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, дакка (город)
Россия, Бангладеш, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Дакка (город)
Лихачев рассказал о проекте АЭС "Руппур" в Бангладеш

Лихачев: РФ и Бангладеш смогли преодолеть вызовы по проекту АЭС "Руппур"

© Фото : РосатомУстановка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Росатом
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС "Руппур" в Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия и Бангладеш смогли преодолеть вызовы проекту АЭС "Руппур", связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Конечно, в реализации этого масштабного атомного проекта были свои сложности и вызовы, связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением, но мы смогли их преодолеть. В этом неоценимая заслуга лидеров наших стран", - сказал Лихачев в ходе торжественной церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур".
Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет по графику, груз на площадку станции доставляется альтернативным маршрутом, заявил "Росатом" в феврале.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Бангладеш рассчитывает, что АЭС уже в конце 2024 года начнет производить электричество. Согласно договору, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока службы АЭС.
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин и Гросси поучаствуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"
Вчера, 11:53
 
РоссияБангладешАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевДакка (город)
 
 
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