https://ria.ru/20231005/aes-1900645332.html

Лихачев рассказал о проекте АЭС "Руппур" в Бангладеш

Лихачев рассказал о проекте АЭС "Руппур" в Бангладеш - РИА Новости, 05.10.2023

Лихачев рассказал о проекте АЭС "Руппур" в Бангладеш

Россия и Бангладеш смогли преодолеть вызовы проекту АЭС "Руппур", связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением, заявил генеральный... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T12:26

2023-10-05T12:26

2023-10-05T12:43

россия

бангладеш

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

дакка (город)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия и Бангладеш смогли преодолеть вызовы проекту АЭС "Руппур", связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Конечно, в реализации этого масштабного атомного проекта были свои сложности и вызовы, связанные с пандемией и беспрецедентным внешнеполитическим давлением, но мы смогли их преодолеть. В этом неоценимая заслуга лидеров наших стран", - сказал Лихачев в ходе торжественной церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур".Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш с участием России идет по графику, груз на площадку станции доставляется альтернативным маршрутом, заявил "Росатом" в феврале.Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Бангладеш рассчитывает, что АЭС уже в конце 2024 года начнет производить электричество. Согласно договору, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока службы АЭС.

https://ria.ru/20231005/ruppur-1900632183.html

россия

бангладеш

дакка (город)

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россия, бангладеш, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, дакка (город)