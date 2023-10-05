https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900684071.html

Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии

Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии - РИА Новости, 05.10.2023

Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии

Размещение пункта постоянного базирования кораблей ВМФ РФ в Очамчырской бухте повысит обороноспособность как России, так и Абхазии, заявил глава комитета... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:21

2023-10-05T14:21

2023-10-05T14:25

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абхазия

виктор бондарев

аслан бжания

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

вмф рф

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Размещение пункта постоянного базирования кораблей ВМФ РФ в Очамчырской бухте повысит обороноспособность как России, так и Абхазии, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ появится в Очамчырской бухте, соответствующее соглашение уже подписано. "В свете происходящих геополитических событий это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии", - написал Бондарев в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что на протяжении 2000-х годов Очамчырская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. "Сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ", - заключил политик.

https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html

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россия, абхазия, виктор бондарев, аслан бжания, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вмф рф