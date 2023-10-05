https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900684071.html
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии - РИА Новости, 05.10.2023
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
Размещение пункта постоянного базирования кораблей ВМФ РФ в Очамчырской бухте повысит обороноспособность как России, так и Абхазии, заявил глава комитета... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:21
2023-10-05T14:21
2023-10-05T14:25
россия
абхазия
виктор бондарев
аслан бжания
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Размещение пункта постоянного базирования кораблей ВМФ РФ в Очамчырской бухте повысит обороноспособность как России, так и Абхазии, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота РФ появится в Очамчырской бухте, соответствующее соглашение уже подписано. "В свете происходящих геополитических событий это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии", - написал Бондарев в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что на протяжении 2000-х годов Очамчырская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. "Сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ", - заключил политик.
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html
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россия, абхазия, виктор бондарев, аслан бжания, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вмф рф
Россия, Абхазия, Виктор Бондарев, Аслан Бжания, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, ВМФ РФ
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
Бондарев: пункт ВМФ РФ в Абхазии повысит обороноспособность Москвы и Сухума