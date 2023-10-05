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В Абхазии заявили о готовности к использованию порта как пункта ВМФ России - РИА Новости, 05.10.2023
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13:12 05.10.2023 (обновлено: 13:24 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900666297.html
В Абхазии заявили о готовности к использованию порта как пункта ВМФ России
В Абхазии заявили о готовности к использованию порта как пункта ВМФ России - РИА Новости, 05.10.2023
В Абхазии заявили о готовности к использованию порта как пункта ВМФ России
Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России, сообщили РИА Новости в администрации Очамчырского района, где... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:12
2023-10-05T13:24
абхазия
россия
очамчырский район
аслан бжания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вмф рф
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СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России, сообщили РИА Новости в администрации Очамчырского района, где располагается порт. Ранее президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано. "Сам порт готов для использования. Он работает, мощностей хватает, инфраструктура есть, железная дорога подведена. Там базируется несколько больших катеров, построен городок, все это функционирует", - сообщил собеседник агентства. Акватория Очамчырского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур и соединенный с морем каналом. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала - два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента. На протяжении 2000-х годов Очамчырская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html
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абхазия
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абхазия, россия, очамчырский район, аслан бжания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмф рф
Абхазия, Россия, Очамчырский район, Аслан Бжания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ВМФ РФ
В Абхазии заявили о готовности к использованию порта как пункта ВМФ России

Администрация Абхазии: порт в Очамчырской бухте готов для использования ВМФ РФ

© РИА Новости / Вячеслав Попов | Перейти в медиабанкСторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира
Сторожевой катер типа Соболь в порту Очамчира - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Вячеслав Попов
Перейти в медиабанк
Сторожевой катер типа "Соболь" в порту Очамчира
Читать ria.ru в
СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России, сообщили РИА Новости в администрации Очамчырского района, где располагается порт.
Ранее президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано.
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"Сам порт готов для использования. Он работает, мощностей хватает, инфраструктура есть, железная дорога подведена. Там базируется несколько больших катеров, построен городок, все это функционирует", - сообщил собеседник агентства.
Акватория Очамчырского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур и соединенный с морем каналом. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала - два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.
На протяжении 2000-х годов Очамчырская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
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АбхазияРоссияОчамчырский районАслан БжанияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВМФ РФ
 
 
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