https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900666297.html

В Абхазии заявили о готовности к использованию порта как пункта ВМФ России

В Абхазии заявили о готовности к использованию порта как пункта ВМФ России - РИА Новости, 05.10.2023

В Абхазии заявили о готовности к использованию порта как пункта ВМФ России

Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России, сообщили РИА Новости в администрации Очамчырского района, где... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:12

2023-10-05T13:12

2023-10-05T13:24

абхазия

россия

очамчырский район

аслан бжания

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вмф рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900603377_0:92:2808:1672_1920x0_80_0_0_756fa263572468fb4c7fdea5ab5dfe8b.jpg

СУХУМ, 5 окт - РИА Новости. Порт в Абхазии готов для создания пункта постоянного базирования Военно-морского флота России, сообщили РИА Новости в администрации Очамчырского района, где располагается порт. Ранее президент республики Аслан Бжания в интервью газете "Известия" сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчырской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано. "Сам порт готов для использования. Он работает, мощностей хватает, инфраструктура есть, железная дорога подведена. Там базируется несколько больших катеров, построен городок, все это функционирует", - сообщил собеседник агентства. Акватория Очамчырского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур и соединенный с морем каналом. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала - два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента. На протяжении 2000-х годов Очамчырская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.

https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900639435.html

https://ria.ru/20231003/plany-1900214203.html

абхазия

россия

очамчырский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, очамчырский район, аслан бжания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вмф рф