https://ria.ru/20231004/zelenskiy-1900561362.html

"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского

"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского - РИА Новости, 04.10.2023

"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского

Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что в ближайшее время ожидаются новые решения от партнеров... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T22:40

2023-10-04T22:40

2023-10-04T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что в ближайшее время ожидаются новые решения от партнеров. Комментаторы возмутились наглостью Зеленского из-за требований к Западу поставить больше оружия."Украинцам не нужно больше оружия и фальшивых обещаний, им нужны переговоры и новый президент", — написал один из комментаторов. "Ваша игра окончена, денег от дяди Сэма больше не будет, пора отдавать землю, чтобы жить в мире", — добавил читатель. "Часы тикают", — отметил другой. "Возможно, вместо того, чтобы постоянно выпрашивать больше оружия, пришло время подумать о дипломатическом решении и уделить приоритетное внимание безопасности ваших граждан. Приближается зима, и поэтому должны начаться мирные переговоры", — поддержали в комментариях.Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато