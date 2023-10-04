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"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 04.10.2023 (обновлено: 22:41 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/zelenskiy-1900561362.html
"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского
"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского - РИА Новости, 04.10.2023
"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского
Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что в ближайшее время ожидаются новые решения от партнеров... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T22:40
2023-10-04T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что в ближайшее время ожидаются новые решения от партнеров. Комментаторы возмутились наглостью Зеленского из-за требований к Западу поставить больше оружия."Украинцам не нужно больше оружия и фальшивых обещаний, им нужны переговоры и новый президент", — написал один из комментаторов. "Ваша игра окончена, денег от дяди Сэма больше не будет, пора отдавать землю, чтобы жить в мире", — добавил читатель. "Часы тикают", — отметил другой. "Возможно, вместо того, чтобы постоянно выпрашивать больше оружия, пришло время подумать о дипломатическом решении и уделить приоритетное внимание безопасности ваших граждан. Приближается зима, и поэтому должны начаться мирные переговоры", — поддержали в комментариях.Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что в ближайшее время ожидаются новые решения от партнеров.

Комментаторы возмутились наглостью Зеленского из-за требований к Западу поставить больше оружия.
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"Украинцам не нужно больше оружия и фальшивых обещаний, им нужны переговоры и новый президент", — написал один из комментаторов.
"Ваша игра окончена, денег от дяди Сэма больше не будет, пора отдавать землю, чтобы жить в мире", — добавил читатель.

"Часы тикают", — отметил другой.

"Возможно, вместо того, чтобы постоянно выпрашивать больше оружия, пришло время подумать о дипломатическом решении и уделить приоритетное внимание безопасности ваших граждан. Приближается зима, и поэтому должны начаться мирные переговоры", — поддержали в комментариях.

Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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