"Игра окончена". В Сети пришли в шок от анонса Зеленского
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что в ближайшее время ожидаются новые решения от партнеров.
Комментаторы возмутились наглостью Зеленского из-за требований к Западу поставить больше оружия.
Комментаторы возмутились наглостью Зеленского из-за требований к Западу поставить больше оружия.
"Украинцам не нужно больше оружия и фальшивых обещаний, им нужны переговоры и новый президент", — написал один из комментаторов.
"Ваша игра окончена, денег от дяди Сэма больше не будет, пора отдавать землю, чтобы жить в мире", — добавил читатель.
"Часы тикают", — отметил другой.
"Возможно, вместо того, чтобы постоянно выпрашивать больше оружия, пришло время подумать о дипломатическом решении и уделить приоритетное внимание безопасности ваших граждан. Приближается зима, и поэтому должны начаться мирные переговоры", — поддержали в комментариях.
Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
"Часы тикают", — отметил другой.
"Возможно, вместо того, чтобы постоянно выпрашивать больше оружия, пришло время подумать о дипломатическом решении и уделить приоритетное внимание безопасности ваших граждан. Приближается зима, и поэтому должны начаться мирные переговоры", — поддержали в комментариях.
Сегодня на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.