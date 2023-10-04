https://ria.ru/20231004/zasedanie-1900512840.html
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре - РИА Новости, 04.10.2023
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре в Белоруссии под председательством президента республики Александра Лукашенко, сообщил в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:12
2023-10-04T18:12
2023-10-04T18:12
белоруссия
армения
александр лукашенко
казахстан
одкб
в мире
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре в Белоруссии под председательством президента республики Александра Лукашенко, сообщил в интервью заместитель начальника департамента международного сотрудничества минобороны Белоруссии полковник Дмитрий Рябихин. "В ноябре Республика Беларусь будет принимать совместное заседание советов министров обороны и министров иностранных дел, секретарей государственной безопасности и будет очередная сессия совета коллективной безопасности под руководством главы нашего государства", - сказал Рябихин в интервью, видеозапись которого опубликовал YouTube-канал издания "СБ. Беларусь сегодня". Совет коллективной безопасности ОДКБ рассматривает принципиальные вопросы деятельности Организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей. В состав совета входят лидеры государств-членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
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белоруссия, армения, александр лукашенко, казахстан, одкб, в мире
Белоруссия, Армения, Александр Лукашенко, Казахстан, ОДКБ, В мире
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в ноябре
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Белоруссии в ноябре