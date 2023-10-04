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Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 26 ноября

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 26 ноября - РИА Новости, 04.10.2023

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 26 ноября

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 26 ноября, говорится в официальном коммюнике альянса. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:40

2023-10-04T14:40

2023-10-04T15:13

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 26 ноября, говорится в официальном коммюнике альянса."Следующее заседание JMMC (51-е) запланировано на 26 ноября 2023 года", - отмечается в документе.В этот же день, 26 ноября, пройдет и встреча глав делегаций ОПЕК+ в Вене.Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду подтвердил приверженность текущим условиям сделки и тем самым рекомендовал сохранить действующие квоты на добычу нефти.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

https://ria.ru/20231003/opek-1900081333.html

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опек, в мире, вена, экономика