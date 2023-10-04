https://ria.ru/20231004/zaderzhanie-1900513843.html

Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда

Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда - РИА Новости, 04.10.2023

Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда

Бывшего судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в городе Ейске Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:13

2023-10-04T18:13

2023-10-04T18:13

ейск

краснодарский край

московская область (подмосковье)

ставропольский краевой суд

происшествия

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КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Бывшего судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в городе Ейске Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Судья Ставропольского краевого суда Халим Теркулов был задержан в Ейске", - рассказал собеседник агентства, не комментируя причину задержания. В минувшую субботу Теркулов подал в отставку, а в понедельник квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление о прекращении его полномочий в качестве судьи Ставропольского краевого суда, согласно данным, опубликованным на сайте органа. Теркулов работал мировым судьёй в Московской области, судьёй Солнечногорского городского суда. На должность судьи Ставропольского краевого суда назначен 4 января этого года.

https://ria.ru/20230721/polezhaev-1885526818.html

ейск

краснодарский край

московская область (подмосковье)

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ейск, краснодарский край, московская область (подмосковье), ставропольский краевой суд, происшествия