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Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда - РИА Новости, 04.10.2023
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18:13 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/zaderzhanie-1900513843.html
Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда
Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда - РИА Новости, 04.10.2023
Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда
Бывшего судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в городе Ейске Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:13
2023-10-04T18:13
ейск
краснодарский край
московская область (подмосковье)
ставропольский краевой суд
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Бывшего судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в городе Ейске Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Судья Ставропольского краевого суда Халим Теркулов был задержан в Ейске", - рассказал собеседник агентства, не комментируя причину задержания. В минувшую субботу Теркулов подал в отставку, а в понедельник квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление о прекращении его полномочий в качестве судьи Ставропольского краевого суда, согласно данным, опубликованным на сайте органа. Теркулов работал мировым судьёй в Московской области, судьёй Солнечногорского городского суда. На должность судьи Ставропольского краевого суда назначен 4 января этого года.
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ейск
краснодарский край
московская область (подмосковье)
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ейск, краснодарский край, московская область (подмосковье), ставропольский краевой суд, происшествия
Ейск, Краснодарский край, Московская область (Подмосковье), Ставропольский краевой суд, Происшествия
Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда

На Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда Теркулова

Бывший судья Ставропольского краевого суда Халим Теркулов
Бывший судья Ставропольского краевого суда Халим Теркулов
Бывший судья Ставропольского краевого суда Халим Теркулов
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Бывшего судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в городе Ейске Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Судья Ставропольского краевого суда Халим Теркулов был задержан в Ейске", - рассказал собеседник агентства, не комментируя причину задержания.
В минувшую субботу Теркулов подал в отставку, а в понедельник квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление о прекращении его полномочий в качестве судьи Ставропольского краевого суда, согласно данным, опубликованным на сайте органа.
Теркулов работал мировым судьёй в Московской области, судьёй Солнечногорского городского суда. На должность судьи Ставропольского краевого суда назначен 4 января этого года.
Бывший заместитель Губернатора Белгородской области Константин Полежаев - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Источник сообщил о задержании экс-вице-губернатора Белгородской области
21 июля, 15:20
 
ЕйскКраснодарский крайМосковская область (Подмосковье)Ставропольский краевой судПроисшествия
 
 
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