https://ria.ru/20231004/zaderzhanie-1900513843.html
Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда
Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда - РИА Новости, 04.10.2023
Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда
Бывшего судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в городе Ейске Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:13
2023-10-04T18:13
2023-10-04T18:13
ейск
краснодарский край
московская область (подмосковье)
ставропольский краевой суд
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 окт – РИА Новости. Бывшего судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова задержали в городе Ейске Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Судья Ставропольского краевого суда Халим Теркулов был задержан в Ейске", - рассказал собеседник агентства, не комментируя причину задержания. В минувшую субботу Теркулов подал в отставку, а в понедельник квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление о прекращении его полномочий в качестве судьи Ставропольского краевого суда, согласно данным, опубликованным на сайте органа. Теркулов работал мировым судьёй в Московской области, судьёй Солнечногорского городского суда. На должность судьи Ставропольского краевого суда назначен 4 января этого года.
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ейск
краснодарский край
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ейск, краснодарский край, московская область (подмосковье), ставропольский краевой суд, происшествия
Ейск, Краснодарский край, Московская область (Подмосковье), Ставропольский краевой суд, Происшествия
Источник: на Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда
На Кубани задержали бывшего судью Ставропольского краевого суда Теркулова