Рейтинг@Mail.ru
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vzyatka-1900462006.html
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей - РИА Новости, 04.10.2023
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей
Бывший заместитель начальника УМВД по Брянску Юрий Соколов останется под стражей до 20 ноября по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:26
2023-10-04T15:26
происшествия
брянск
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
брянский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывший заместитель начальника УМВД по Брянску Юрий Соколов останется под стражей до 20 ноября по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. Ранее СУ СК заявлял, что заместитель начальника УМВД по Брянску – начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере – на сумму более чем в 14 миллионов рублей - за покровительство предпринимателю. Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве правоохранителям, отмечало следствие. Советский районный суд Брянска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября. В среду в Брянском областном суде рассматривались материалы дела по апелляционной жалобе защитника Соколова. "В апелляционной жалобе защитник просил суд отменить данное постановление и избрать Соколову меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Сам Соколов принял участие в заседании посредством видео-конференц-связи. Проверив материалы дела и доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу защитника без удовлетворения", – указали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231003/oplata-1900257164.html
брянск
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), брянский областной суд
Происшествия, Брянск, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Брянский областной суд
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей

Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей по делу о взятке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывший заместитель начальника УМВД по Брянску Юрий Соколов останется под стражей до 20 ноября по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
Ранее СУ СК заявлял, что заместитель начальника УМВД по Брянску – начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере – на сумму более чем в 14 миллионов рублей - за покровительство предпринимателю. Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве правоохранителям, отмечало следствие. Советский районный суд Брянска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября. В среду в Брянском областном суде рассматривались материалы дела по апелляционной жалобе защитника Соколова.
"В апелляционной жалобе защитник просил суд отменить данное постановление и избрать Соколову меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Сам Соколов принял участие в заседании посредством видео-конференц-связи. Проверив материалы дела и доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу защитника без удовлетворения", – указали в пресс-службе.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Правительство выделило средства на оплату труда гражданского персонала МВД
3 октября, 18:43
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Брянский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала