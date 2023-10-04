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Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей - РИА Новости, 04.10.2023
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей
Бывший заместитель начальника УМВД по Брянску Юрий Соколов останется под стражей до 20 ноября по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:26
2023-10-04T15:26
2023-10-04T15:26
происшествия
брянск
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
брянский областной суд
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывший заместитель начальника УМВД по Брянску Юрий Соколов останется под стражей до 20 ноября по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. Ранее СУ СК заявлял, что заместитель начальника УМВД по Брянску – начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере – на сумму более чем в 14 миллионов рублей - за покровительство предпринимателю. Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве правоохранителям, отмечало следствие. Советский районный суд Брянска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября. В среду в Брянском областном суде рассматривались материалы дела по апелляционной жалобе защитника Соколова. "В апелляционной жалобе защитник просил суд отменить данное постановление и избрать Соколову меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Сам Соколов принял участие в заседании посредством видео-конференц-связи. Проверив материалы дела и доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу защитника без удовлетворения", – указали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231003/oplata-1900257164.html
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происшествия, брянск, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), брянский областной суд
Происшествия, Брянск, Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Брянский областной суд
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей
Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей по делу о взятке