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Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей

Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей - РИА Новости, 04.10.2023

Бывшего замначальника УМВД по Брянску оставили под стражей

Бывший заместитель начальника УМВД по Брянску Юрий Соколов останется под стражей до 20 ноября по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:26

2023-10-04T15:26

2023-10-04T15:26

происшествия

брянск

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

брянский областной суд

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Бывший заместитель начальника УМВД по Брянску Юрий Соколов останется под стражей до 20 ноября по обвинению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. Ранее СУ СК заявлял, что заместитель начальника УМВД по Брянску – начальник полиции обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере – на сумму более чем в 14 миллионов рублей - за покровительство предпринимателю. Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве правоохранителям, отмечало следствие. Советский районный суд Брянска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября. В среду в Брянском областном суде рассматривались материалы дела по апелляционной жалобе защитника Соколова. "В апелляционной жалобе защитник просил суд отменить данное постановление и избрать Соколову меру пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации. Сам Соколов принял участие в заседании посредством видео-конференц-связи. Проверив материалы дела и доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу защитника без удовлетворения", – указали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231003/oplata-1900257164.html

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происшествия, брянск, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), брянский областной суд