https://ria.ru/20231004/vyskazyvaniya-1900490592.html

Захарова назвала антироссийские высказывания в МИД Норвегии кощунственными

Захарова назвала антироссийские высказывания в МИД Норвегии кощунственными - РИА Новости, 04.10.2023

Захарова назвала антироссийские высказывания в МИД Норвегии кощунственными

Антироссийские высказывания главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт кощунственны, они стали надругательством над совместной историей Осло и Москвы, заявила... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:47

2023-10-04T16:47

2023-10-04T17:02

норвегия

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в мире

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Антироссийские высказывания главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт кощунственны, они стали надругательством над совместной историей Осло и Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Хюитфельдт сравнила поддержку киевского режима странами Запада в противостоянии с Россией с борьбой против нацистской Германии в годы Второй мировой войны. "Проводимая параллель между поддержкой киевского режима в противостоянии с Россией и борьбой с нацистской Германией не просто кощунственна. Это надругательство над совместной историей, попрание памяти погибших при освобождении Норвегии советских воинов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства. "Напомним норвежским соседям, что без СССР Европы в нынешнем виде, включая Норвегию с ее возведенными в абсолют и навязываемыми другим странам "демократическими" и "либеральными" ценностями, сегодня попросту не существовало бы", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1900038870.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900342636.html

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норвегия, россия, германия, мария захарова, в мире