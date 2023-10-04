https://ria.ru/20231004/vybory-1900407545.html

Власти США тайно отнесли сторонников Трампа к экстремистам

Власти США тайно отнесли сторонников Трампа к экстремистам - РИА Новости, 04.10.2023

Власти США тайно отнесли сторонников Трампа к экстремистам

ФБР тайно следит за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа на фоне приближающихся выборов в 2024 году, пишет газета Newsweek со ссылкой на попавшие в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:47

2023-10-04T12:47

2023-10-04T13:45

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ФБР тайно следит за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа на фоне приближающихся выборов в 2024 году, пишет газета Newsweek со ссылкой на попавшие в ее распоряжение засекреченные данные."ФБР нацелилось на сторонников Трампа на фоне приближения выборов в 2024 году", - говорится в заголовке статьи.Как отмечается, федеральное правительство США считает, что угроза всплеска насилия и возникновения крупных гражданских беспорядков на фоне предстоящих президентских выборов настолько велика, что тайно создало новую категорию "экстремистов", которых нужно отслеживать и которым нужно противодействовать, включив в нее "армию последователей Трампа".По словам неназванного представителя ФБР, ведомство находится в сложном положении. Он отметил, что ФБР намерено остановить внутренний терроризм и любое повторение атаки на Капитолий в январе 2021 года. Но при этом ведомство должно сохранить конституционное право всех американцев проводить кампании, свободно высказываться и протестовать против правительства."Сосредоточив внимание на бывшем президенте Трампе и его сторонниках, бюро рискует спровоцировать тех самых антиправительственных активистов, которым агентство по борьбе с терроризмом надеются противостоять", - приводит издание слова неназванного представителя ФБР."Угроза, исходящая от ярых экстремистов внутри страны, носит постоянный, развивающийся и весьма опасный характер. Цель ФБР - обнаружить и остановить террористические атаки, и наше внимание сосредоточено на потенциальных преступлениях, актах и угрозах насилия. Антиправительственный экстремизм с проявлением насилия является одной из категорий внутреннего терроризма, а также одним из главных приоритетов ФБР", - приводит издание заявление ведомства.Как отмечает Newsweek, сразу после штурма Капитолия ФБР поучаствовало в подготовке доклада, в котором определение AGAAVE (проявление антиправительственного насильственного экстремизма - ред.) было изменено с "продвижения идеологических программ" на "продвижение политических и/или социальных программ". Впервые такое определение стало применимо к кому-то, исходя из политических убеждений. После этого Трамп и его сторонники были признаны отдельной категорией "экстремистов", даже несмотря на то, что ФБР публично заявляло, что политические взгляды никогда не были частью его критериев для расследования или предотвращения внутреннего терроризма, отмечает газета.Кроме того, согласно данным Newsweek, ФБР пошло еще дальше в октябре 2022 года, когда была создана новая подкатегория "AGAAVE-Other", в которую вошли те, кто представляет угрозу, но не подходят под описание анархистов или повстанческих групп. К ней отнесли "внутренних ярых экстремистов, которые ссылаются на антиправительственные мотивы для совершения актов насилия или преступной деятельности", например, тех, чьи намерения направлены против сторонников конкретной политической партии.Белый дом, а также представители Трампа не стали комментировать эту информацию.

https://ria.ru/20231001/tramp-1899787131.html

https://ria.ru/20230630/vybory-1881529034.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896488718.html

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в мире, сша, дональд трамп, фбр