https://ria.ru/20231004/vybory-1900388393.html

В Молдавии в I чтении утвердили запрет членам "Шор" на участие в выборах

В Молдавии в I чтении утвердили запрет членам "Шор" на участие в выборах - РИА Новости, 04.10.2023

В Молдавии в I чтении утвердили запрет членам "Шор" на участие в выборах

Парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям запрещенной оппозиционной партии... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:05

2023-10-04T12:05

2023-10-04T12:05

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям запрещенной оппозиционной партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Парламент республики проводит в среду экстренное заседание, на повестке которого стоит один вопрос - запрет членам партии "Шор" участвовать в выборах. Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний парламента в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить Избирательный кодекс Молдавии. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют. Заседание транслировалось онлайн на странице парламента в соцсети. "Проект был принят в первом чтении голосами 57 депутатов", - заявил спикер парламента Игорь Гросу, объявив перерыв до 14.00 (совпадает с мск). Поправка в Избирательный кодекс закрепляет новое ограничение права быть избранным, которое будет распространяться на лиц, соответствующих на день оглашения решения Конституционного суда о признании неконституционности политической партии хотя бы одному из критериев. А именно если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода в контексте заявления о неконституционности политической партии или были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций некоторых международных организаций или некоторых государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20231004/opros-1900382397.html

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html

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в мире, молдавия, россия, игорь гросу