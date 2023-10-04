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В Молдавии в I чтении утвердили запрет членам "Шор" на участие в выборах - РИА Новости, 04.10.2023
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12:05 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vybory-1900388393.html
В Молдавии в I чтении утвердили запрет членам "Шор" на участие в выборах
В Молдавии в I чтении утвердили запрет членам "Шор" на участие в выборах - РИА Новости, 04.10.2023
В Молдавии в I чтении утвердили запрет членам "Шор" на участие в выборах
Парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям запрещенной оппозиционной партии... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:05
2023-10-04T12:05
в мире
молдавия
россия
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям запрещенной оппозиционной партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Парламент республики проводит в среду экстренное заседание, на повестке которого стоит один вопрос - запрет членам партии "Шор" участвовать в выборах. Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний парламента в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить Избирательный кодекс Молдавии. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют. Заседание транслировалось онлайн на странице парламента в соцсети. "Проект был принят в первом чтении голосами 57 депутатов", - заявил спикер парламента Игорь Гросу, объявив перерыв до 14.00 (совпадает с мск). Поправка в Избирательный кодекс закрепляет новое ограничение права быть избранным, которое будет распространяться на лиц, соответствующих на день оглашения решения Конституционного суда о признании неконституционности политической партии хотя бы одному из критериев. А именно если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода в контексте заявления о неконституционности политической партии или были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций некоторых международных организаций или некоторых государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20231004/opros-1900382397.html
https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898882376.html
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в мире, молдавия, россия, игорь гросу
В мире, Молдавия, Россия, Игорь Гросу
В Молдавии в I чтении утвердили запрет членам "Шор" на участие в выборах

Парламент Молдавии утвердил в I чтении запрет членам "Шор" участвовать в выборах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии принял в первом чтении изменения в Избирательный кодекс о запрете участвовать в выборах представителям запрещенной оппозиционной партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.
Парламент республики проводит в среду экстренное заседание, на повестке которого стоит один вопрос - запрет членам партии "Шор" участвовать в выборах. Оппозиционеры из Блока коммунистов и социалистов покинули зал заседаний парламента в знак несогласия с намерением правящей партии "Действие и солидарность" изменить Избирательный кодекс Молдавии. Депутаты из партии "Шор" заседания бойкотируют. Заседание транслировалось онлайн на странице парламента в соцсети.
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"Проект был принят в первом чтении голосами 57 депутатов", - заявил спикер парламента Игорь Гросу, объявив перерыв до 14.00 (совпадает с мск).
Поправка в Избирательный кодекс закрепляет новое ограничение права быть избранным, которое будет распространяться на лиц, соответствующих на день оглашения решения Конституционного суда о признании неконституционности политической партии хотя бы одному из критериев. А именно если они подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, указанных судом в качестве довода в контексте заявления о неконституционности политической партии или были исключены из предыдущего выборного голосования в результате нарушения принципа прозрачности финансирования, также если они виновны в совершении действий, которые привели к их включению в списки международных санкций некоторых международных организаций или некоторых государств. Ограничение будет действовать в течение трех лет со дня оглашения решения КС о признании политической партии неконституционной.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Парламент внес поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд на прошлой неделе приостановил действие этой поправки, а во вторник признал запрет парламента незаконным. В среду комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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