Пушилин предположил, что ВСУ берегут технику для осеннего "контрнаступа"
Пушилин: ВСУ берегут западную технику, вероятно, готовясь к новому наступлению
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты внутри самоходной гаубицы М109 на передовой в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы сейчас не используют на фронте поставленную Западом технику, применяют в небольших количествах лишь технику советского производства, вероятно, готовясь к осеннему контрнаступлению, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Мы видим, что натовскую технику они берегут, или заставляют их беречь. Связано это может быть с разными причинами: не совсем аккуратное использование, не совсем адекватное использование. А также много затрофеенной техники с нашей стороны натовской", - сказал Пушилин.
Он уточнил, что если украинские войска и применяют технику, то советского производства, отремонтированную, но и то в небольшом количестве. "Я не думаю, что она у них уже закончилась, но они понимают, что у них запасы не безграничны. А все-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление – последняя попытка перед распутицей", - пояснил глава ДНР.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.