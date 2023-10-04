https://ria.ru/20231004/vsu-1900356512.html

Пушилин предположил, что ВСУ берегут технику для осеннего "контрнаступа"

Пушилин предположил, что ВСУ берегут технику для осеннего "контрнаступа" - РИА Новости, 04.10.2023

Пушилин предположил, что ВСУ берегут технику для осеннего "контрнаступа"

Украинские силы сейчас не используют на фронте поставленную Западом технику, применяют в небольших количествах лишь технику советского производства, вероятно,... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:01

2023-10-04T11:01

2023-10-04T11:01

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы сейчас не используют на фронте поставленную Западом технику, применяют в небольших количествах лишь технику советского производства, вероятно, готовясь к осеннему контрнаступлению, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Мы видим, что натовскую технику они берегут, или заставляют их беречь. Связано это может быть с разными причинами: не совсем аккуратное использование, не совсем адекватное использование. А также много затрофеенной техники с нашей стороны натовской", - сказал Пушилин.Он уточнил, что если украинские войска и применяют технику, то советского производства, отремонтированную, но и то в небольшом количестве. "Я не думаю, что она у них уже закончилась, но они понимают, что у них запасы не безграничны. А все-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление – последняя попытка перед распутицей", - пояснил глава ДНР. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231003/svo-1900013225.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр