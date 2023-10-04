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Пушилин сообщил о планах ВСУ по наступлению на южном участке фронта

Пушилин сообщил о планах ВСУ по наступлению на южном участке фронта - РИА Новости, 04.10.2023

Пушилин сообщил о планах ВСУ по наступлению на южном участке фронта

Украинские силы создали резерв поблизости от южного участка донецкого фронта и готовятся действовать через пять-семь дней, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:45

2023-10-04T10:45

2023-10-04T10:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы создали резерв поблизости от южного участка донецкого фронта и готовятся действовать через пять-семь дней, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На южном участке фронта мы видим отвлекающие действия противника и скопление на некотором удалении резервов противника. На некотором удалении – порядка пяти-семи дней -прогнозируем какие-то действия противника", - сказал он в эфире "Соловьев Live". "Но наше военное командование понимает, что с этим делать, понимает, как этому противостоять", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф