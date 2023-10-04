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Пушилин сообщил о планах ВСУ по наступлению на южном участке фронта - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/vsu-1900353952.html
Пушилин сообщил о планах ВСУ по наступлению на южном участке фронта
Пушилин сообщил о планах ВСУ по наступлению на южном участке фронта - РИА Новости, 04.10.2023
Пушилин сообщил о планах ВСУ по наступлению на южном участке фронта
Украинские силы создали резерв поблизости от южного участка донецкого фронта и готовятся действовать через пять-семь дней, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:45
2023-10-04T10:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы создали резерв поблизости от южного участка донецкого фронта и готовятся действовать через пять-семь дней, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На южном участке фронта мы видим отвлекающие действия противника и скопление на некотором удалении резервов противника. На некотором удалении – порядка пяти-семи дней -прогнозируем какие-то действия противника", - сказал он в эфире "Соловьев Live". "Но наше военное командование понимает, что с этим делать, понимает, как этому противостоять", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20231004/krym-1900353669.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин сообщил о планах ВСУ по наступлению на южном участке фронта

Пушилин: ВСУ готовятся к наступлению на южном участке фронта через 5-7 дней

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы создали резерв поблизости от южного участка донецкого фронта и готовятся действовать через пять-семь дней, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"На южном участке фронта мы видим отвлекающие действия противника и скопление на некотором удалении резервов противника. На некотором удалении – порядка пяти-семи дней -прогнозируем какие-то действия противника", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
"Но наше военное командование понимает, что с этим делать, понимает, как этому противостоять", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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