https://ria.ru/20231004/vs-1900352443.html
Вооруженные силы России полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР
Вооруженные силы России полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР - РИА Новости, 04.10.2023
Вооруженные силы России полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР
Комплексные действия военных в ЛНР за прошедшую неделю позволили полностью сковать наступательные действия украинских войск по всей линии фронта, заявил глава... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:36
2023-10-04T10:36
2023-10-04T10:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Комплексные действия военных в ЛНР за прошедшую неделю позволили полностью сковать наступательные действия украинских войск по всей линии фронта, заявил глава республики Леонид Пасечник. "Комплексные действия наших военных ‒ мотострелков, разведчиков, артиллерии и грамотной работы подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы и специалистов служб БЛА позволили полностью сковать наступательные действия вооруженных сил Украины по всей линии фронта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пасечника. Глава ЛНР также сообщил, что за прошедшую неделю военные республики подавили 16 сухопутных и 18 воздушных попыток врага атаковать территорию Луганской Народной Республики. В результате попыток сухопутных атак на республику украинские войска потеряли свыше 40 человек убитых и раненых на участке Берестовое ‒ Переездное, до 110 убитых и раненых на участке Новодружевск ‒ Григоровка и более 80 единиц личного состава на участке Волчеяровка ‒ Ивано-Дарьевка. По словам Пасечника, на прошлой неделе были также уничтожены 11 единиц артиллерии и минометов, восемь единиц безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов, девять единиц автомобильной техники и восемь единиц ДОТ, ДЗОТ, узлов связи и полевых складов боеприпасов, а также 28 беспилотников, включая дронов, квадрокоптеров и летательных аппаратов типа "Крыло". Кроме того, глава ЛНР поблагодарил бойцов 2-го армейского корпуса и чеченский спецназ "Ахмат" "за профессиональную и слаженную работу при выполнении боевых задач".
https://ria.ru/20231004/vs-1900350109.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Россия
Вооруженные силы России полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР
Пасечник: ВС РФ в ЛНР за неделю полностью сковали ВСУ по всей линии фронта
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости.
Комплексные действия военных в ЛНР за прошедшую неделю позволили полностью сковать наступательные действия украинских войск по всей линии фронта, заявил глава республики Леонид Пасечник
.
"Комплексные действия наших военных ‒ мотострелков, разведчиков, артиллерии и грамотной работы подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы и специалистов служб БЛА позволили полностью сковать наступательные действия вооруженных сил Украины
по всей линии фронта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пасечника.
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Глава ЛНР также сообщил, что за прошедшую неделю военные республики подавили 16 сухопутных и 18 воздушных попыток врага атаковать территорию Луганской Народной Республики.
В результате попыток сухопутных атак на республику украинские войска потеряли свыше 40 человек убитых и раненых на участке Берестовое ‒ Переездное, до 110 убитых и раненых на участке Новодружевск ‒ Григоровка и более 80 единиц личного состава на участке Волчеяровка ‒ Ивано-Дарьевка.
По словам Пасечника, на прошлой неделе были также уничтожены 11 единиц артиллерии и минометов, восемь единиц безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов, девять единиц автомобильной техники и восемь единиц ДОТ, ДЗОТ, узлов связи и полевых складов боеприпасов, а также 28 беспилотников, включая дронов, квадрокоптеров и летательных аппаратов типа "Крыло".
Кроме того, глава ЛНР поблагодарил бойцов 2-го армейского корпуса и чеченский спецназ "Ахмат" "за профессиональную и слаженную работу при выполнении боевых задач".
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