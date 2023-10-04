https://ria.ru/20231004/vs-1900352443.html

Вооруженные силы России полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР

Вооруженные силы России полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР - РИА Новости, 04.10.2023

Вооруженные силы России полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР

Комплексные действия военных в ЛНР за прошедшую неделю позволили полностью сковать наступательные действия украинских войск по всей линии фронта, заявил глава... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:36

2023-10-04T10:36

2023-10-04T10:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Комплексные действия военных в ЛНР за прошедшую неделю позволили полностью сковать наступательные действия украинских войск по всей линии фронта, заявил глава республики Леонид Пасечник. "Комплексные действия наших военных ‒ мотострелков, разведчиков, артиллерии и грамотной работы подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы и специалистов служб БЛА позволили полностью сковать наступательные действия вооруженных сил Украины по всей линии фронта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пасечника. Глава ЛНР также сообщил, что за прошедшую неделю военные республики подавили 16 сухопутных и 18 воздушных попыток врага атаковать территорию Луганской Народной Республики. В результате попыток сухопутных атак на республику украинские войска потеряли свыше 40 человек убитых и раненых на участке Берестовое ‒ Переездное, до 110 убитых и раненых на участке Новодружевск ‒ Григоровка и более 80 единиц личного состава на участке Волчеяровка ‒ Ивано-Дарьевка. По словам Пасечника, на прошлой неделе были также уничтожены 11 единиц артиллерии и минометов, восемь единиц безоткатных орудий, ПТРК, станковых пулеметов и гранатометов, девять единиц автомобильной техники и восемь единиц ДОТ, ДЗОТ, узлов связи и полевых складов боеприпасов, а также 28 беспилотников, включая дронов, квадрокоптеров и летательных аппаратов типа "Крыло". Кроме того, глава ЛНР поблагодарил бойцов 2-го армейского корпуса и чеченский спецназ "Ахмат" "за профессиональную и слаженную работу при выполнении боевых задач".

https://ria.ru/20231004/vs-1900350109.html

https://ria.ru/20231004/vsu-1900329208.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, россия