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Волочкова прокомментировала снимок в полушпагате с советским истребителем - РИА Новости, 04.10.2023
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Шоубиз
 
15:44 04.10.2023 (обновлено: 15:57 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/volochkova-1900469910.html
Волочкова прокомментировала снимок в полушпагате с советским истребителем
Волочкова прокомментировала снимок в полушпагате с советским истребителем - РИА Новости, 04.10.2023
Волочкова прокомментировала снимок в полушпагате с советским истребителем
Балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что "ничего не осквернила" своей фотографией с задранной ногой у советского "бутафорского самолета" на... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:44
2023-10-04T15:57
шоубиз
россия
анастасия волочкова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что "ничего не осквернила" своей фотографией с задранной ногой у советского "бутафорского самолета" на "Мосфильме", она объяснила это тем, что "живет в шпагате", и посоветовала своим недоброжелателям "встать с дивана и пойти в спортзал". Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на балерину написали заявление полицию ее подписчики после того, как она опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы войны. "Где ваше благоразумие? Я не лично к вам обращаюсь, я ко всем обращаюсь Telegram-каналам (которые распространяют эту информацию - ред.). Что вы хотите? Вас возмутила моя фотография, сделанная вчера на "Мосфильме" у бутафорского самолета? У нас в стране больше никаких новостей нет? Или вам удобно докопаться до Волочковой?.. Я ничего не осквернила. Я просто сфотографировалась. Да, я живу в шпагате. И что? Какое преступление я совершила? Что мне комментировать? А вы прокомментируете, что у меня 25 ноября премьера в зале "Москва", 4,5 тысячи зрителей? Я творчеством одержима", - сказала собеседница агентства. Волочкова также добавила, что объединяет людей на концертах "могуществом своего имени". "На меня написать можно что угодно и где угодно. Но сделать за меня кто-нибудь может то, что я сделала для России? Я представляла Россию на мировых сценах, и 20 лет подряд я всех бесплатно приглашаю на свои выступления… Мне все равно на эти комментарии. Вы спросили комментарии у детей, которые участвуют в моих концертах, присутствуют на них? Это люди, которых я объединяю могуществом своего имени, которое я соткала своими ногами, своим ежедневным многочасовым и многолетним трудом", - заключила балерина. Балерина также призвала авторов Telegram-каналов, которые отзываются о ней в негативном ключе, "встать с дивана и пойти в спортзал".
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россия, анастасия волочкова
Шоубиз, Россия, Анастасия Волочкова
Волочкова прокомментировала снимок в полушпагате с советским истребителем

Волочкова заявила, что ничего не осквернила фотографией у советского истребителя

Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
Скриншот публикации Анастасии Волочковой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что "ничего не осквернила" своей фотографией с задранной ногой у советского "бутафорского самолета" на "Мосфильме", она объяснила это тем, что "живет в шпагате", и посоветовала своим недоброжелателям "встать с дивана и пойти в спортзал".
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что на балерину написали заявление полицию ее подписчики после того, как она опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы войны.
"Где ваше благоразумие? Я не лично к вам обращаюсь, я ко всем обращаюсь Telegram-каналам (которые распространяют эту информацию - ред.). Что вы хотите? Вас возмутила моя фотография, сделанная вчера на "Мосфильме" у бутафорского самолета? У нас в стране больше никаких новостей нет? Или вам удобно докопаться до Волочковой?.. Я ничего не осквернила. Я просто сфотографировалась. Да, я живу в шпагате. И что? Какое преступление я совершила? Что мне комментировать? А вы прокомментируете, что у меня 25 ноября премьера в зале "Москва", 4,5 тысячи зрителей? Я творчеством одержима", - сказала собеседница агентства.
Волочкова также добавила, что объединяет людей на концертах "могуществом своего имени".
"На меня написать можно что угодно и где угодно. Но сделать за меня кто-нибудь может то, что я сделала для России? Я представляла Россию на мировых сценах, и 20 лет подряд я всех бесплатно приглашаю на свои выступления… Мне все равно на эти комментарии. Вы спросили комментарии у детей, которые участвуют в моих концертах, присутствуют на них? Это люди, которых я объединяю могуществом своего имени, которое я соткала своими ногами, своим ежедневным многочасовым и многолетним трудом", - заключила балерина.
Балерина также призвала авторов Telegram-каналов, которые отзываются о ней в негативном ключе, "встать с дивана и пойти в спортзал".
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ШоубизРоссияАнастасия Волочкова
 
 
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