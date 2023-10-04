https://ria.ru/20231004/voennoplennye-1900308071.html
Раскрыты архивы о жестоких условиях содержания пленных из СССР в Германии
Раскрыты архивы о жестоких условиях содержания пленных из СССР в Германии - РИА Новости, 04.10.2023
Раскрыты архивы о жестоких условиях содержания пленных из СССР в Германии
Советские военнопленные, в отличие от узников из других стран, содержались в нечеловеческих условиях в крупнейшем в Восточной Пруссии лагере военнопленных... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T00:33
2023-10-04T00:33
2023-10-04T04:52
калининградская область
ссср
светлогорск
совершенно секретно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121392/48/1213924817_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_135ec7f3aacbd27757fb90d06e87a4b2.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советские военнопленные, в отличие от узников из других стран, содержались в нечеловеческих условиях в крупнейшем в Восточной Пруссии лагере военнопленных "Шталаг-1А", действовавшем в годы Второй мировой войны: их специально тяжелыми болезнями, они умирали на фоне истощения от голода. Об этом свидетельствуют документы из архива УФСБ по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди материалов – копия имевшего гриф "Совершенно секретно" спецсообщения "О немецком лагере военнопленных "Шталаг-1А", составленного 23 февраля 1945 года отделом военной контрразведки "Смерш" 28-й армии 3-го Белорусского фронта. О важности этого документа свидетельствует пометка на первой странице, предписывавшая направить сообщение лично начальнику "Смерша" Виктору Абакумову. В документе среди прочего описывался режим содержания пленных в лагере. "На 1 февраля сего года в лагере содержалось около 30 тысяч военнопленных, в основном бывшие военнослужащие Красной армии", - отмечалось в сообщении.Хотя выход за пределы лагеря узникам строго воспрещался, пленные из других стран, кроме СССР, могли беспрепятственно передвигаться по лагерю и выходить из него. "По отношению к русским эти требования соблюдались со всей строгостью, каждый случай самовольного ухода за пределы участка русских военнопленных квалифицировался как побег из лагеря, совершившие его жестоко наказывались", - указывалось в документе. Предельное истощениеПитание советских пленных в "Шталаге-1А" было "исключительно плохое": "в сутки военнопленный получал 200-250 граммов хлеба-суррогата, испеченного наполовину с опилками, и 1 литр горячей жидкости, приготовленной из брюквы".Из-за плохого питания советские пленные были до предела истощены. Поэтому они вынуждены были пойти на крайний шаг."Военнопленные во избежание голодной смерти летом 1944 года взломали продуктовые склады лагеря, после чего участники взлома складов гестаповцами были подвергнуты жестокой расправе – 30 человек было расстреляно, три человека приговорены к смертной казни через повешение", - сообщалось в документе. Если у советских пленных после возвращения с работы в барак находили какие-либо продукты, например картофель, то их избивали, "в качестве наказания ставили в яму, причем "провинившийся" должен был стоять 12 часов в яме не шевелясь".Смертельные эпидемииСоветских пленных размещали в лагере "чрезвычайно скученно". "Так, например, в одном бараке вместо 100 человек размещалось до 500 человек и более. Антисанитарное состояние бараков на участке наших военнопленных немцами считалось за правило", - отмечали в "Смерше".В результате там вспыхивали эпидемии таких тяжелых болезней, как туберкулез, тиф, дизентерия.Администрация лагеря не только не принимала никаких мер к лечению больных, а наоборот, всеми мерами способствовало распространению инфекций, узников "сознательно размещали в одном бараке здоровых с больными тифом и туберкулезом". При "Шталаге-1А" действовал "смертельный" лазарет, называвшийся так потому, что "из него ни один живой не возвращался". "Из общего количества больных советских военнопленных 500 человек, находившихся в указанном "лазарете", ежедневно умирало 10-12 человек", - говорилось в спецсообщении.По информации "Смерша", "видя свое безвыходное положение и неминуемую смерть", больные советские пленные не выдерживали и кончали жизнь самоубийством.Восточная Пруссия в годы войны стала центром работорговли и использования принудительного труда, местом дислокации нацистских концлагерей для военнослужащих и угнанного в рабство мирного советского населения.Лагерь "Шталаг-1А", существовавший в 1939-1945 годах, располагался в селе Штаблак в нескольких километрах от города Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск Калининградской области). До сих пор достоверно не установлено количество прошедших через лагерь (по разным оценкам, от 162 до 255 тысяч человек) и погибших в нем людей. В лагере содержали польских, бельгийских, французских, итальянских военнопленных. Но абсолютное большинство там составляли советские пленные, из которых несколько десятков тысяч погибли. Пленных "Шталаг-1А" освободили 10 февраля 1945 года наступавшие части 28-й армии.Данная тема будет обсуждаться в конце октября года в Светлогорске (Калининградская область) на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность".
https://ria.ru/20230928/kritika-1899083098.html
https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html
https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html
калининградская область
ссср
светлогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121392/48/1213924817_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a63ec48e92d6472cb7589c2ad6f7214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, ссср, светлогорск, совершенно секретно
Калининградская область, СССР, Светлогорск, Совершенно секретно
Раскрыты архивы о жестоких условиях содержания пленных из СССР в Германии
ФСБ раскрыла архивы об условиях содержания пленных из СССР в лагере "Шталаг-1А"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советские военнопленные, в отличие от узников из других стран, содержались в нечеловеческих условиях в крупнейшем в Восточной Пруссии лагере военнопленных "Шталаг-1А", действовавшем в годы Второй мировой войны: их специально тяжелыми болезнями, они умирали на фоне истощения от голода. Об этом свидетельствуют документы из архива УФСБ по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Среди материалов – копия имевшего гриф "Совершенно секретно" спецсообщения "О немецком лагере военнопленных "Шталаг-1А", составленного 23 февраля 1945 года отделом военной контрразведки "Смерш" 28-й армии 3-го Белорусского фронта. О важности этого документа свидетельствует пометка на первой странице, предписывавшая направить сообщение лично начальнику "Смерша" Виктору Абакумову.
В документе среди прочего описывался режим содержания пленных в лагере. "На 1 февраля сего года в лагере содержалось около 30 тысяч военнопленных, в основном бывшие военнослужащие Красной армии", - отмечалось в сообщении.
Хотя выход за пределы лагеря узникам строго воспрещался, пленные из других стран, кроме СССР
, могли беспрепятственно передвигаться по лагерю и выходить из него. "По отношению к русским эти требования соблюдались со всей строгостью, каждый случай самовольного ухода за пределы участка русских военнопленных квалифицировался как побег из лагеря, совершившие его жестоко наказывались", - указывалось в документе.
Питание советских пленных в "Шталаге-1А" было "исключительно плохое": "в сутки военнопленный получал 200-250 граммов хлеба-суррогата, испеченного наполовину с опилками, и 1 литр горячей жидкости, приготовленной из брюквы".
Из-за плохого питания советские пленные были до предела истощены. Поэтому они вынуждены были пойти на крайний шаг.
В РВИО раскритиковали оправдания Берлина по чествованию нациста
"Военнопленные во избежание голодной смерти летом 1944 года взломали продуктовые склады лагеря, после чего участники взлома складов гестаповцами были подвергнуты жестокой расправе – 30 человек было расстреляно, три человека приговорены к смертной казни через повешение", - сообщалось в документе.
Если у советских пленных после возвращения с работы в барак находили какие-либо продукты, например картофель, то их избивали, "в качестве наказания ставили в яму, причем "провинившийся" должен был стоять 12 часов в яме не шевелясь".
Советских пленных размещали в лагере "чрезвычайно скученно". "Так, например, в одном бараке вместо 100 человек размещалось до 500 человек и более. Антисанитарное состояние бараков на участке наших военнопленных немцами считалось за правило", - отмечали в "Смерше".
В результате там вспыхивали эпидемии таких тяжелых болезней, как туберкулез, тиф, дизентерия.
Администрация лагеря не только не принимала никаких мер к лечению больных, а наоборот, всеми мерами способствовало распространению инфекций, узников "сознательно размещали в одном бараке здоровых с больными тифом и туберкулезом".
РВИО опубликовало полный текст заявления Гитлера о планах геноцида славян
При "Шталаге-1А" действовал "смертельный" лазарет, называвшийся так потому, что "из него ни один живой не возвращался". "Из общего количества больных советских военнопленных 500 человек, находившихся в указанном "лазарете", ежедневно умирало 10-12 человек", - говорилось в спецсообщении.
По информации "Смерша", "видя свое безвыходное положение и неминуемую смерть", больные советские пленные не выдерживали и кончали жизнь самоубийством.
Восточная Пруссия в годы войны стала центром работорговли и использования принудительного труда, местом дислокации нацистских концлагерей для военнослужащих и угнанного в рабство мирного советского населения.
Лагерь "Шталаг-1А", существовавший в 1939-1945 годах, располагался в селе Штаблак в нескольких километрах от города Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск Калининградской области
). До сих пор достоверно не установлено количество прошедших через лагерь (по разным оценкам, от 162 до 255 тысяч человек) и погибших в нем людей. В лагере содержали польских, бельгийских, французских, итальянских военнопленных. Но абсолютное большинство там составляли советские пленные, из которых несколько десятков тысяч погибли. Пленных "Шталаг-1А" освободили 10 февраля 1945 года наступавшие части 28-й армии.
Данная тема будет обсуждаться в конце октября года в Светлогорске
(Калининградская область) на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность".
Опубликованы документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР