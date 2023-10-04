https://ria.ru/20231004/voennoplennye-1900308071.html

Раскрыты архивы о жестоких условиях содержания пленных из СССР в Германии

Раскрыты архивы о жестоких условиях содержания пленных из СССР в Германии - РИА Новости, 04.10.2023

Раскрыты архивы о жестоких условиях содержания пленных из СССР в Германии

Советские военнопленные, в отличие от узников из других стран, содержались в нечеловеческих условиях в крупнейшем в Восточной Пруссии лагере военнопленных... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T00:33

2023-10-04T00:33

2023-10-04T04:52

калининградская область

ссср

светлогорск

совершенно секретно

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Советские военнопленные, в отличие от узников из других стран, содержались в нечеловеческих условиях в крупнейшем в Восточной Пруссии лагере военнопленных "Шталаг-1А", действовавшем в годы Второй мировой войны: их специально тяжелыми болезнями, они умирали на фоне истощения от голода. Об этом свидетельствуют документы из архива УФСБ по Калининградской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди материалов – копия имевшего гриф "Совершенно секретно" спецсообщения "О немецком лагере военнопленных "Шталаг-1А", составленного 23 февраля 1945 года отделом военной контрразведки "Смерш" 28-й армии 3-го Белорусского фронта. О важности этого документа свидетельствует пометка на первой странице, предписывавшая направить сообщение лично начальнику "Смерша" Виктору Абакумову. В документе среди прочего описывался режим содержания пленных в лагере. "На 1 февраля сего года в лагере содержалось около 30 тысяч военнопленных, в основном бывшие военнослужащие Красной армии", - отмечалось в сообщении.Хотя выход за пределы лагеря узникам строго воспрещался, пленные из других стран, кроме СССР, могли беспрепятственно передвигаться по лагерю и выходить из него. "По отношению к русским эти требования соблюдались со всей строгостью, каждый случай самовольного ухода за пределы участка русских военнопленных квалифицировался как побег из лагеря, совершившие его жестоко наказывались", - указывалось в документе. Предельное истощениеПитание советских пленных в "Шталаге-1А" было "исключительно плохое": "в сутки военнопленный получал 200-250 граммов хлеба-суррогата, испеченного наполовину с опилками, и 1 литр горячей жидкости, приготовленной из брюквы".Из-за плохого питания советские пленные были до предела истощены. Поэтому они вынуждены были пойти на крайний шаг."Военнопленные во избежание голодной смерти летом 1944 года взломали продуктовые склады лагеря, после чего участники взлома складов гестаповцами были подвергнуты жестокой расправе – 30 человек было расстреляно, три человека приговорены к смертной казни через повешение", - сообщалось в документе. Если у советских пленных после возвращения с работы в барак находили какие-либо продукты, например картофель, то их избивали, "в качестве наказания ставили в яму, причем "провинившийся" должен был стоять 12 часов в яме не шевелясь".Смертельные эпидемииСоветских пленных размещали в лагере "чрезвычайно скученно". "Так, например, в одном бараке вместо 100 человек размещалось до 500 человек и более. Антисанитарное состояние бараков на участке наших военнопленных немцами считалось за правило", - отмечали в "Смерше".В результате там вспыхивали эпидемии таких тяжелых болезней, как туберкулез, тиф, дизентерия.Администрация лагеря не только не принимала никаких мер к лечению больных, а наоборот, всеми мерами способствовало распространению инфекций, узников "сознательно размещали в одном бараке здоровых с больными тифом и туберкулезом". При "Шталаге-1А" действовал "смертельный" лазарет, называвшийся так потому, что "из него ни один живой не возвращался". "Из общего количества больных советских военнопленных 500 человек, находившихся в указанном "лазарете", ежедневно умирало 10-12 человек", - говорилось в спецсообщении.По информации "Смерша", "видя свое безвыходное положение и неминуемую смерть", больные советские пленные не выдерживали и кончали жизнь самоубийством.Восточная Пруссия в годы войны стала центром работорговли и использования принудительного труда, местом дислокации нацистских концлагерей для военнослужащих и угнанного в рабство мирного советского населения.Лагерь "Шталаг-1А", существовавший в 1939-1945 годах, располагался в селе Штаблак в нескольких километрах от города Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск Калининградской области). До сих пор достоверно не установлено количество прошедших через лагерь (по разным оценкам, от 162 до 255 тысяч человек) и погибших в нем людей. В лагере содержали польских, бельгийских, французских, итальянских военнопленных. Но абсолютное большинство там составляли советские пленные, из которых несколько десятков тысяч погибли. Пленных "Шталаг-1А" освободили 10 февраля 1945 года наступавшие части 28-й армии.Данная тема будет обсуждаться в конце октября года в Светлогорске (Калининградская область) на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность".

https://ria.ru/20230928/kritika-1899083098.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html

калининградская область

ссср

светлогорск

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калининградская область, ссср, светлогорск, совершенно секретно