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В Москве зафиксировали случаи повреждения конструкций из-за сильного ветра - РИА Новости, 04.10.2023
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15:51 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/veter-1900471979.html
В Москве зафиксировали случаи повреждения конструкций из-за сильного ветра
В Москве зафиксировали случаи повреждения конструкций из-за сильного ветра - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве зафиксировали случаи повреждения конструкций из-за сильного ветра
Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в среду в Москве из-за сильных порывов ветра, достигающих 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:51
2023-10-04T15:51
москва
петр бирюков
происшествия
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в среду в Москве из-за сильных порывов ветра, достигающих 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По данным синоптиков, местами порывы ветра сейчас достигают 20 метров в секунду. Фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток, наиболее сильными порывы ветра будут до 18.00", - говорится в сообщении. Жителей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад, также организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием смс-сообщений, каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
https://ria.ru/20231004/park-1900466894.html
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москва, петр бирюков, происшествия, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Происшествия, Городское хозяйство Москвы
В Москве зафиксировали случаи повреждения конструкций из-за сильного ветра

В Москве зафиксировали повреждения конструкций и деревьев из-за порывов ветра

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Случаи повреждения конструкций и деревьев фиксируются в среду в Москве из-за сильных порывов ветра, достигающих 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По данным синоптиков, местами порывы ветра сейчас достигают 20 метров в секунду. Фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток, наиболее сильными порывы ветра будут до 18.00", - говорится в сообщении.
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Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад, также организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием смс-сообщений, каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
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