https://ria.ru/20231004/uzbekistan-1900493327.html

Путин поприветствовал участников форума сотрудничества России и Узбекистана

Путин поприветствовал участников форума сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 04.10.2023

Путин поприветствовал участников форума сотрудничества России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:54

2023-10-04T16:54

2023-10-04T16:54

узбекистан

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владимир путин

казань

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, отметив, что кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнерства и союзничества между государствами. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Третий форум межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией проходит 4 октября в Казани. Форум проводится с целью расширения практического сотрудничества между регионами двух стран, с участием широкого круга предпринимателей. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Казани третьего Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Субъекты Российской Федерации и области Узбекистана заключают соглашения о сотрудничестве, поддерживают активный делегационный обмен, регулярно проводят соответствующие выставки и презентации", - говорится в телеграмме. По словам президента, форум представляет собой эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования. Он отметил, что в центре внимания находятся различные аспекты взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики. "На всех этих направлениях уже имеются хорошие заделы, и теперь важной задачей становится поиск новых, перспективных форм и методов совместной работы, в том числе путем согласования "дорожных карт", содержащих конкретные мероприятия по развитию межрегиональных связей и четко определяющих сроки их реализации", - добавляется в телеграмме. Путин с уверенностью подчеркнул, что высказанные участниками и гостями соображения и идеи будут служить дальнейшему наращиванию плодотворного российско-узбекистанского сотрудничества. Также он пожелал успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20231004/tovarooborot-1900323297.html

https://ria.ru/20230824/eksport-1891985340.html

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узбекистан, россия, владимир путин, казань, в мире