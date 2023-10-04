https://ria.ru/20231004/uzbekistan-1900423770.html

Президент Узбекистана посетит Россию с визитом

Президент Узбекистана посетит Россию с визитом - РИА Новости, 04.10.2023

Президент Узбекистана посетит Россию с визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Россию 5-7 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:31

2023-10-04T13:31

2023-10-04T13:35

узбекистан

россия

москва

владимир путин

михаил мишустин

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882825486_0:198:3033:1904_1920x0_80_0_0_0f5e258d43071fc9bd3a7bb569b002da.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Россию 5-7 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера."По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит эту страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В повестку дня предстоящих встреч включены вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах."Программой официального визита предусмотрена поездка президента Узбекистана в Татарстан, где будут проведены переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html

узбекистан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, шавкат мирзиеев