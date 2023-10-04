https://ria.ru/20231004/uzbekistan-1900423770.html
Президент Узбекистана посетит Россию с визитом
Президент Узбекистана посетит Россию с визитом - РИА Новости, 04.10.2023
Президент Узбекистана посетит Россию с визитом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Россию 5-7 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:31
2023-10-04T13:31
2023-10-04T13:35
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михаил мишустин
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ТАШКЕНТ, 4 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Россию 5-7 октября, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера."По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит эту страну с официальным визитом", - говорится в сообщении.В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В повестку дня предстоящих встреч включены вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах."Программой официального визита предусмотрена поездка президента Узбекистана в Татарстан, где будут проведены переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230831/uzbekistan-1893486103.html
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узбекистан, россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана посетит Россию с визитом
Мирзиеев посетит Россию с визитом 5-7 октября