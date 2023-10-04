https://ria.ru/20231004/uzbekistan-1900318600.html
Число компаний в Узбекистане с российским капиталом выросло в два раза
Число компаний в Узбекистане с российским капиталом выросло в два раза - РИА Новости, 04.10.2023
Число компаний в Узбекистане с российским капиталом выросло в два раза
Количество предприятий с участием российского капитала в Узбекистане приближается к трем тысячам, за последние три года этот показатель увеличился в два раза,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T04:54
2023-10-04T04:54
2023-10-04T04:54
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Количество предприятий с участием российского капитала в Узбекистане приближается к трем тысячам, за последние три года этот показатель увеличился в два раза, рассказал в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов. "За последние три года в Узбекистане удвоилось число предприятий с участием российского капитала. Сегодня их количество приблизилось к трем тысячам", - сказал дипломат. "Россия также является одним из ведущих инвесторов нашей экономики", - добавил посол.
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узбекистан, экономика, россия
Узбекистан, Экономика, Россия
Число компаний в Узбекистане с российским капиталом выросло в два раза
Число компаний в Узбекистане с российским капиталом почти достигло трех тысяч
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Количество предприятий с участием российского капитала в Узбекистане приближается к трем тысячам, за последние три года этот показатель увеличился в два раза, рассказал в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов.
"За последние три года в Узбекистане удвоилось число предприятий с участием российского капитала. Сегодня их количество приблизилось к трем тысячам", - сказал дипломат.
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"Россия также является одним из ведущих инвесторов нашей экономики", - добавил посол.