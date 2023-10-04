Рейтинг@Mail.ru
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 04.10.2023 (обновлено: 20:37 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине - РИА Новости, 04.10.2023
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине
Принятые президентом России Владимиром Путиным решения во время конфликта на Украине улучшили шансы Москвы на победу, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:02
2023-10-04T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
нато
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Принятые президентом России Владимиром Путиным решения во время конфликта на Украине улучшили шансы Москвы на победу, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью RealTruthTalk."Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине. У российских военных есть стратегическое преимущество, а США остались в очень плохом положении. Если бы украинцы были умнее, то перестали бы слушать Вашингтон и спасли бы много жизней", — отметил эксперт. Сейчас же украинская армия находится на грани полного краха, считает Риттер. "Они не могут выдержать натиска российских войск, у них закончились стратегические резервы. А Россия еще больше наращивает силы. Украинские солдаты начинают массово дезертировать", — резюмировал бывший разведчик. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900473827.html
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, сша, украина, нато, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, США, Украина, НАТО, Скотт Риттер
В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине

Экс-разведчик Риттер: усовершенствование обороны приблизило победу России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Принятые президентом России Владимиром Путиным решения во время конфликта на Украине улучшили шансы Москвы на победу, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью RealTruthTalk.

"Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине. У российских военных есть стратегическое преимущество, а США остались в очень плохом положении. Если бы украинцы были умнее, то перестали бы слушать Вашингтон и спасли бы много жизней", — отметил эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Несколько часов. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Вчера, 15:58
Сейчас же украинская армия находится на грани полного краха, считает Риттер.
«
"Они не могут выдержать натиска российских войск, у них закончились стратегические резервы. А Россия еще больше наращивает силы. Украинские солдаты начинают массово дезертировать", — резюмировал бывший разведчик.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Такого еще не видели. В США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаНАТОСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала