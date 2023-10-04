https://ria.ru/20231004/ukraina-1900510131.html

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине - РИА Новости, 04.10.2023

В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине

Принятые президентом России Владимиром Путиным решения во время конфликта на Украине улучшили шансы Москвы на победу, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:02

2023-10-04T18:02

2023-10-04T20:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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скотт риттер

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Принятые президентом России Владимиром Путиным решения во время конфликта на Украине улучшили шансы Москвы на победу, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью RealTruthTalk."Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине. У российских военных есть стратегическое преимущество, а США остались в очень плохом положении. Если бы украинцы были умнее, то перестали бы слушать Вашингтон и спасли бы много жизней", — отметил эксперт. Сейчас же украинская армия находится на грани полного краха, считает Риттер. "Они не могут выдержать натиска российских войск, у них закончились стратегические резервы. А Россия еще больше наращивает силы. Украинские солдаты начинают массово дезертировать", — резюмировал бывший разведчик. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900473827.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900449166.html

россия

сша

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в мире, владимир путин, россия, сша, украина, нато, скотт риттер