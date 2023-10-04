В США заметили тревожную деталь в действиях Путина на Украине
Экс-разведчик Риттер: усовершенствование обороны приблизило победу России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Принятые президентом России Владимиром Путиным решения во время конфликта на Украине улучшили шансы Москвы на победу, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью RealTruthTalk.
"Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине. У российских военных есть стратегическое преимущество, а США остались в очень плохом положении. Если бы украинцы были умнее, то перестали бы слушать Вашингтон и спасли бы много жизней", — отметил эксперт.
"Усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружения Россия изменила ход конфликта на Украине. У российских военных есть стратегическое преимущество, а США остались в очень плохом положении. Если бы украинцы были умнее, то перестали бы слушать Вашингтон и спасли бы много жизней", — отметил эксперт.
Сейчас же украинская армия находится на грани полного краха, считает Риттер.
«
"Они не могут выдержать натиска российских войск, у них закончились стратегические резервы. А Россия еще больше наращивает силы. Украинские солдаты начинают массово дезертировать", — резюмировал бывший разведчик.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.