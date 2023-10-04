https://ria.ru/20231004/ukraina-1900439571.html

СМИ: Евросоюз назвал срок вступления Украины наугад

СМИ: Евросоюз назвал срок вступления Украины наугад - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ: Евросоюз назвал срок вступления Украины наугад

Озвученная главой Евросовета Шарлем Мишелем дата возможного следующего расширения ЕС "взята наугад" и не имеет смысла, сообщает газета Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:19

2023-10-04T14:19

2023-10-04T14:30

в мире

шарль мишель

евросоюз

украина

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Озвученная главой Евросовета Шарлем Мишелем дата возможного следующего расширения ЕС "взята наугад" и не имеет смысла, сообщает газета Guardian со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата. Ранее Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению и приему новых членов к 2030 году. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите ЕС. "Дипломатический источник заявил, что подобная дата "взята наугад и не имеет смысла", - говорится в сообщении издания. По мнению дипломата, самым дискуссионным в ЕС является вопрос бюджета, который необходимо урегулировать к 2027 году, до начала следующего финансового цикла. Как считает источник, цель приготовиться к расширению блока к 2027 году помогла бы лидерам ЕС сосредоточиться и обеспечила бы основу для дискуссий по этому вопросу. Ранее газета Financial Times сообщала, что в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение других стран и его воздействие на бюджет ЕС. Согласно оценкам Совета ЕС, с появлением девяти новых стран-членов текущий бюджет блока увеличится на 21%, до 1,47 триллиона евро. Как отмечается, вступление девяти государств повлечет за собой ряд "далеко идущих" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды.

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900355900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, шарль мишель, евросоюз, украина