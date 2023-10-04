СМИ: Евросоюз назвал срок вступления Украины наугад
Guardian: Мишель, говоря о вступлении Украины в ЕС, назвал 2030 год наугад
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Озвученная главой Евросовета Шарлем Мишелем дата возможного следующего расширения ЕС "взята наугад" и не имеет смысла, сообщает газета Guardian со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата.
Ранее Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению и приему новых членов к 2030 году. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите ЕС.
"Дипломатический источник заявил, что подобная дата "взята наугад и не имеет смысла", - говорится в сообщении издания. По мнению дипломата, самым дискуссионным в ЕС является вопрос бюджета, который необходимо урегулировать к 2027 году, до начала следующего финансового цикла. Как считает источник, цель приготовиться к расширению блока к 2027 году помогла бы лидерам ЕС сосредоточиться и обеспечила бы основу для дискуссий по этому вопросу.
Ранее газета Financial Times сообщала, что в Брюсселе моделируют потенциальное присоединение других стран и его воздействие на бюджет ЕС. Согласно оценкам Совета ЕС, с появлением девяти новых стран-членов текущий бюджет блока увеличится на 21%, до 1,47 триллиона евро. Как отмечается, вступление девяти государств повлечет за собой ряд "далеко идущих" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды.