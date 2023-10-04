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Глава Евросовета призвал страны ЕС не бояться присоединения Украины - РИА Новости, 04.10.2023
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13:14 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900416735.html
Глава Евросовета призвал страны ЕС не бояться присоединения Украины
Глава Евросовета призвал страны ЕС не бояться присоединения Украины - РИА Новости, 04.10.2023
Глава Евросовета призвал страны ЕС не бояться присоединения Украины
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал "не бояться" вступления Украины в Евросоюз, несмотря на опасения за единую европейскую сельскохозяйственную политику, а... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:14
2023-10-04T13:14
в мире
украина
шарль мишель
евросовет
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал "не бояться" вступления Украины в Евросоюз, несмотря на опасения за единую европейскую сельскохозяйственную политику, а также продолжение поддержки европейских регионов. Об этом он заявил в интервью французском еженедельнику Express."Даже если речь идет о такой большой стране, давайте не будем бояться вступления Украины. Финансировать ее восстановление в будущем надо будет в любом случае. Если она войдет в общеевропейский рынок, то позитивная динамика позволит модернизировать ее быстрее и с меньшими затратами, привлекая частный сектор", - сказал Мишель. Он отвечал на вопрос о том, готовы ли страны ЕС взять на себя такие обязательстве, учитывая рост опасений за европейский аграрный сектор и помощь, оказываемую регионам. Мишель напомнил, что на предстоящем в пятницу неформальном саммите ЕС в Гранаде начнется обсуждение будущей волны расширения ЕС. По мнению главы Евросовета, полномочия которого истекают в 2024 году, ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. "Все согласны с тем, что надо сделать ЕС не только больше, но и эффективнее. Мы должны сделать свою часть работы: каков наш проект? Что мы хотим сделать вместе? Как мы будем финансировать нашу будущую политику? Политически надо готовить эту дискуссию уже сейчас", - сказал Мишель. Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Ожидается, что решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией по членству в ЕС будет приниматься на саммите в декабре на основании доклада Еврокомиссии. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20231003/pomosch-1900303554.html
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900355900.html
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в мире, украина, шарль мишель, евросовет, евросоюз
В мире, Украина, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз
Глава Евросовета призвал страны ЕС не бояться присоединения Украины

Глава Евросовета Мишель призвал страны ЕС не бояться присоединения Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Евросовета Шарль Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал "не бояться" вступления Украины в Евросоюз, несмотря на опасения за единую европейскую сельскохозяйственную политику, а также продолжение поддержки европейских регионов. Об этом он заявил в интервью французском еженедельнику Express.
«
"Даже если речь идет о такой большой стране, давайте не будем бояться вступления Украины. Финансировать ее восстановление в будущем надо будет в любом случае. Если она войдет в общеевропейский рынок, то позитивная динамика позволит модернизировать ее быстрее и с меньшими затратами, привлекая частный сектор", - сказал Мишель.
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Он отвечал на вопрос о том, готовы ли страны ЕС взять на себя такие обязательстве, учитывая рост опасений за европейский аграрный сектор и помощь, оказываемую регионам.
Мишель напомнил, что на предстоящем в пятницу неформальном саммите ЕС в Гранаде начнется обсуждение будущей волны расширения ЕС. По мнению главы Евросовета, полномочия которого истекают в 2024 году, ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. "Все согласны с тем, что надо сделать ЕС не только больше, но и эффективнее. Мы должны сделать свою часть работы: каков наш проект? Что мы хотим сделать вместе? Как мы будем финансировать нашу будущую политику? Политически надо готовить эту дискуссию уже сейчас", - сказал Мишель.
Главы государств и правительств Евросоюза 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий.
Ожидается, что решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией по членству в ЕС будет приниматься на саммите в декабре на основании доклада Еврокомиссии.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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