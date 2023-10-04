https://ria.ru/20231004/ukraina-1900355900.html

В ЕС еще верят, что Украина просуществует до 2030 года, заявил Медведев

В ЕС еще верят, что Украина просуществует до 2030 года, заявил Медведев - РИА Новости, 04.10.2023

В ЕС еще верят, что Украина просуществует до 2030 года, заявил Медведев

Политики в Евросоюзе, пытаясь принять Украину в ЕС к 2030 году, еще верят, что "нынешнее бандеровское государство" просуществует до этого времени, заявил... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:58

2023-10-04T10:58

2023-10-04T11:14

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий медведев

шарль мишель

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Политики в Евросоюзе, пытаясь принять Украину в ЕС к 2030 году, еще верят, что "нынешнее бандеровское государство" просуществует до этого времени, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени", - написал Медведев.Ранее Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900286375.html

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Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, россия, дмитрий медведев, шарль мишель, ситуация в днр и лнр