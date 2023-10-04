https://ria.ru/20231004/ukraina-1900355900.html
В ЕС еще верят, что Украина просуществует до 2030 года, заявил Медведев
В ЕС еще верят, что Украина просуществует до 2030 года, заявил Медведев - РИА Новости, 04.10.2023
В ЕС еще верят, что Украина просуществует до 2030 года, заявил Медведев
Политики в Евросоюзе, пытаясь принять Украину в ЕС к 2030 году, еще верят, что "нынешнее бандеровское государство" просуществует до этого времени, заявил... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:58
2023-10-04T10:58
2023-10-04T11:14
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
россия
дмитрий медведев
шарль мишель
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Политики в Евросоюзе, пытаясь принять Украину в ЕС к 2030 году, еще верят, что "нынешнее бандеровское государство" просуществует до этого времени, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени", - написал Медведев.Ранее Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявил, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900286375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, евросоюз, в мире, россия, дмитрий медведев, шарль мишель, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Шарль Мишель, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЕС еще верят, что Украина просуществует до 2030 года, заявил Медведев
Медведев: в ЕС еще верят, что бандеровская Украина просуществует до 2030 года