https://ria.ru/20231004/ugrozy-1900505684.html
Посольство России в Турции не получало угроз после попытки теракта в Анкаре
Посольство России в Турции не получало угроз после попытки теракта в Анкаре - РИА Новости, 04.10.2023
Посольство России в Турции не получало угроз после попытки теракта в Анкаре
Посольство РФ в Анкаре не получало угроз после попытки теракта в столице, меры безопасности усилены по всей стране, заявили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:43
2023-10-04T17:43
2023-10-04T17:51
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россия
в мире
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догу перинчек
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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре не получало угроз после попытки теракта в столице, меры безопасности усилены по всей стране, заявили РИА Новости в диппредставительстве.Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщал телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий информировало о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что запрещенная РПК не могла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США."Меры безопасности усилены по всей стране. К нам угрозы не поступали", - заявили РИА Новости в дипредставительстве, отвечая на вопрос, усилены ли меры безопасности в посольстве после попытки теракта и получало ли посольство какие-либо угрозы.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900356255.html
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анкара (провинция), россия, в мире, турция, догу перинчек
Анкара (провинция), Россия, В мире, Турция, Догу Перинчек
Посольство России в Турции не получало угроз после попытки теракта в Анкаре
МИД: посольство РФ в Турции не получало угроз после попытки теракта в Анкаре