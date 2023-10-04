https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900539521.html

Мишустин считает, что дистанционное образование не заменит учителя

Мишустин считает, что дистанционное образование не заменит учителя - РИА Новости, 04.10.2023

Мишустин считает, что дистанционное образование не заменит учителя

Дистанционное образование никогда не заменит учителя, личное общение с наставником обязательно должно сохраняться, считает премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:57

2023-10-04T19:57

2023-10-04T19:57

год педагога и наставника

общество

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

образование - общество

сн_образование

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дистанционное образование никогда не заменит учителя, личное общение с наставником обязательно должно сохраняться, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сейчас как раз когда вручали награды… один из уважаемых ученых сказал, что дистанционное образование сегодня уже не ниже качеством, я вот впервые наверное на публичном мероприятии не согласился с учителем, с профессором. Я абсолютно точно считаю, что никакое дистанционное образование учителя, человека, наставника не заменит, и это просто даже не надо об этом думать", - сказал он на встрече с учителями. Мишустин подчеркнул, что цифровизация - это сервисы и инструменты для того, чтобы учить, "но никто не отменял учителя". "Эти элементы не должны превращать общение с учителем в какой-то, я бы сказал, формальный процесс. Обязательно личное общение и учитель как личность, наставник может ребенку дать столько, сколько ни одно дистанционное образование не даст никогда", - сказал премьер. Мишустин добавил, что память о школьных годах не сотрется, и спросил вице-премьера Татьяну Голикову о ее школе. Она ответила, что училась в Лесногородской средней школе в посёлке Одинцово. "Правда ее уже нету. Там теперь огромная школа, современная, большая, но правда остались наши учителя, которые нам преподавали", - сказал она. Мишустин рассказал о своих воспоминаниях о школе, признавшись, что для него это "до сих пор очень яркое воспоминание, и улыбка приходит на лицо".

https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html

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общество, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, образование - общество, сн_образование