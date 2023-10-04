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Мишустин встретился со своими школьными учителями - РИА Новости, 04.10.2023
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Год педагога и наставника
 
19:35 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900536196.html
Мишустин встретился со своими школьными учителями
Мишустин встретился со своими школьными учителями - РИА Новости, 04.10.2023
Мишустин встретился со своими школьными учителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Доме правительства РФ со своими преподавателями. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T19:35
2023-10-04T19:35
год педагога и наставника
россия
михаил мишустин
общество
образование - общество
сн_образование
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Доме правительства РФ со своими преподавателями. В преддверии Дня учителя премьер пообщался с учителем литературы Ларисой Барашевой, учителем физики Ниной Гусак и учителем физкультуры и труда Ларисой Николаевой. Глава кабмина периодически встречается со своими педагогами. В декабре 2022 года премьер приезжал в Лобню, где учился в школе, и пообщался с учителями физики и литературы.
https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html
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россия, михаил мишустин, общество, образование - общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Россия, Михаил Мишустин, Общество, Образование - Общество, СН_Образование
Мишустин встретился со своими школьными учителями

Мишустин встретился в Доме правительства со своими школьными учителями

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со своими учителями в преддверии Дня учителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Доме правительства РФ со своими преподавателями.
В преддверии Дня учителя премьер пообщался с учителем литературы Ларисой Барашевой, учителем физики Ниной Гусак и учителем физкультуры и труда Ларисой Николаевой.
Глава кабмина периодически встречается со своими педагогами. В декабре 2022 года премьер приезжал в Лобню, где учился в школе, и пообщался с учителями физики и литературы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Вчера, 18:27
 
Год педагога и наставникаРоссияМихаил МишустинОбществоОбразование - ОбществоСН_Образование
 
 
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