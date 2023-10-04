https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900518480.html

Мишустин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Мишустин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя - РИА Новости, 04.10.2023

Мишустин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства в области образования за 2023 год поздравил российских педагогов с... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:30

2023-10-04T18:30

2023-10-04T19:11

россия

михаил мишустин

общество

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства в области образования за 2023 год поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, который отмечается 5 октября. "Каждый год 5 октября мы с особой благодарностью, с вниманием, с уважением вспоминаем о своих наставниках, которые на протяжении многих лет делились с нами знаниями и жизненным опытом, душевной теплотой. Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд", - сказал Мишустин. Он отметил, что одна из заслуг российских преподавателей - рост интереса молодежи к педагогическим специальностям. "В этом году российские педагогические вузы приняли на 100 тысяч абитуриентов больше, чем в прошлом", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, общество, социальный навигатор, сн_образование