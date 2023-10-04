https://ria.ru/20231004/uchitelya-1900518480.html
Мишустин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя
Мишустин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя - РИА Новости, 04.10.2023
Мишустин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства в области образования за 2023 год поздравил российских педагогов с... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:30
2023-10-04T18:30
2023-10-04T19:11
россия
михаил мишустин
общество
социальный навигатор
сн_образование
год педагога и наставника
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства в области образования за 2023 год поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, который отмечается 5 октября. "Каждый год 5 октября мы с особой благодарностью, с вниманием, с уважением вспоминаем о своих наставниках, которые на протяжении многих лет делились с нами знаниями и жизненным опытом, душевной теплотой. Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд", - сказал Мишустин. Он отметил, что одна из заслуг российских преподавателей - рост интереса молодежи к педагогическим специальностям. "В этом году российские педагогические вузы приняли на 100 тысяч абитуриентов больше, чем в прошлом", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html
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россия, михаил мишустин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Мишустин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя
Мишустин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства в области образования за 2023 год поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, который отмечается 5 октября.
"Каждый год 5 октября мы с особой благодарностью, с вниманием, с уважением вспоминаем о своих наставниках, которые на протяжении многих лет делились с нами знаниями и жизненным опытом, душевной теплотой. Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд", - сказал Мишустин.
Он отметил, что одна из заслуг российских преподавателей - рост интереса молодежи к педагогическим специальностям. "В этом году российские педагогические вузы приняли на 100 тысяч абитуриентов больше, чем в прошлом", - подчеркнул премьер.
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