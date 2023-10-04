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Туроператоры назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники
Туроператоры назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники - РИА Новости, 04.10.2023
Туроператоры назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники
Туроператоры определили самые популярные направления для поездок в праздничные выходные ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:14
2023-10-04T18:14
2023-10-04T18:14
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туроператоры определили самые популярные направления для поездок в праздничные выходные ноября, сообщает АТОР. Участники рынка отмечают рост спроса на путешествия в период с 4 по 6 ноября, но полагают, что пик оплат билетов и отелей будет за две недели до коротких каникул.Больше всего заказов – на поездки в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Египет и РФ. Поскольку выходных немного, то прямой перелет к месту отдыха – главное требование. В Эмираты из РФ летают несколько авиакомпаний, причем не только из двух столиц, но из Тюмени, Сургута, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга.Внутри РФ туристы выбирают курорты Краснодарского края, прежде всего Сочи, а также Санкт-Петербург, Минводы, Калининград и короткие маршруты по городам Золотого кольца, рассказали туроператоры.
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новости - туризм, россия, оаэ, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, ОАЭ, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Туроператоры назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники
АТОР: на ноябрьские праздники россияне поедут на отдых в ОАЭ и Сочи