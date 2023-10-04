https://ria.ru/20231004/turisty-1900513284.html

Туроператоры назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники

Туроператоры назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники - РИА Новости, 04.10.2023

Туроператоры назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники

Туроператоры определили самые популярные направления для поездок в праздничные выходные ноября, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:14

2023-10-04T18:14

2023-10-04T18:14

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туроператоры определили самые популярные направления для поездок в праздничные выходные ноября, сообщает АТОР. Участники рынка отмечают рост спроса на путешествия в период с 4 по 6 ноября, но полагают, что пик оплат билетов и отелей будет за две недели до коротких каникул.Больше всего заказов – на поездки в ОАЭ, Таиланд, Турцию, Египет и РФ. Поскольку выходных немного, то прямой перелет к месту отдыха – главное требование. В Эмираты из РФ летают несколько авиакомпаний, причем не только из двух столиц, но из Тюмени, Сургута, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга.Внутри РФ туристы выбирают курорты Краснодарского края, прежде всего Сочи, а также Санкт-Петербург, Минводы, Калининград и короткие маршруты по городам Золотого кольца, рассказали туроператоры.

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