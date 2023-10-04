https://ria.ru/20231004/turisty-1900324979.html
Посол Узбекистана сообщил о росте в стране числа туристов из России
Посол Узбекистана сообщил о росте в стране числа туристов из России - РИА Новости, 04.10.2023
Посол Узбекистана сообщил о росте в стране числа туристов из России
Туристы из России стали чаще ездить на отдых в Узбекистан, за первое полугодие 2023 года их число выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:34
2023-10-04T07:34
2023-10-04T10:28
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Туристы из России стали чаще ездить на отдых в Узбекистан, за первое полугодие 2023 года их число выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов. "Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан. Спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос за последний год. Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек. В минувшем году этот показатель составлял 185,6 тысячи путешественников", - рассказал дипломат. По его словам, положительная динамика притока туристов из России наблюдается с весны прошлого года. "По итогам 2022 года число туристов из России в Узбекистане выросло в три раза по сравнению с 2021 годом - до 567,7 тысячи человек и даже превысило показатель "допандемийного" 2019 года, когда республику посетили 450 тысяч российских граждан", - добавил он. Посол отметил, что Узбекистан стал пользоваться популярностью у российских туристов как благодаря безвизовому режиму, так и доступным авиаперелетам. "Только из Москвы в Ташкент в день осуществляется более 15 перелетов. При этом российским туристам доступны перелеты не только в Ташкент, но и в такие города, как Самарканд, Бухара, Хива и Фергана. Это существенно сократило расходы путешественников", - сказал посол. "Мы не намерены останавливаться на достигнутых результатах, и в ближайшее время планируем довести туристический поток из России в Узбекистан до рекордных 1 миллиона человек", - заключил Асадов.
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узбекистан, россия, ташкент, новости - туризм
Туризм, Узбекистан, Россия, Ташкент, Новости - Туризм
Посол Узбекистана сообщил о росте в стране числа туристов из России
Дипломат Асадов: число туристов из России в Узбекистане выросло почти в два раза
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Туристы из России стали чаще ездить на отдых в Узбекистан, за первое полугодие 2023 года их число выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов.
«
"Россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан. Спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос за последний год. Количество российских туристов в Узбекистане за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек. В минувшем году этот показатель составлял 185,6 тысячи путешественников", - рассказал дипломат.
По его словам, положительная динамика притока туристов из России наблюдается с весны прошлого года. "По итогам 2022 года число туристов из России в Узбекистане выросло в три раза по сравнению с 2021 годом - до 567,7 тысячи человек и даже превысило показатель "допандемийного" 2019 года, когда республику посетили 450 тысяч российских граждан", - добавил он.
Посол отметил, что Узбекистан стал пользоваться популярностью у российских туристов как благодаря безвизовому режиму, так и доступным авиаперелетам.
"Только из Москвы
в Ташкент
в день осуществляется более 15 перелетов. При этом российским туристам доступны перелеты не только в Ташкент, но и в такие города, как Самарканд
, Бухара
, Хива и Фергана
. Это существенно сократило расходы путешественников", - сказал посол.
"Мы не намерены останавливаться на достигнутых результатах, и в ближайшее время планируем довести туристический поток из России в Узбекистан до рекордных 1 миллиона человек", - заключил Асадов.
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