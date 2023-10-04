https://ria.ru/20231004/tunis-1900325817.html

Президенту Туниса не понравилось, как жители страны встречают туристов

Президенту Туниса не понравилось, как жители страны встречают туристов - РИА Новости, 04.10.2023

Президенту Туниса не понравилось, как жители страны встречают туристов

Президент Туниса Кайс Саид выступил против того, чтобы туристов в стране встречали танцами и улюлюканьем, по его словам, это унижает достоинство тунисских... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:31

2023-10-04T10:31

2023-10-04T10:31

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ТУНИС, 3 окт - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид выступил против того, чтобы туристов в стране встречали танцами и улюлюканьем, по его словам, это унижает достоинство тунисских граждан. Замечание главы государства прозвучало в ходе его встречи с министром туризма Мухаммедом Моизом Бельхусейном. Видеофрагмент встречи опубликовала канцелярия Саида. "Отвратительны сцены, унижающие достоинство тунисцев, касающиеся встреч туристов, – с танцами и улюлюканьем. Кто-нибудь из вас видел в Париже, Лондоне или другой стране, чтобы кто-то поступал подобным образом? Мы не можем принять такие вещи, которые унижают достоинство тунисцев", – сказал в ходе встречи президент, отметив, что его слова касаются общественных мест. При этом Саид назвал туризм "жизненно важной отраслью для страны", которая приносит "важные доходы", отметив необходимость развития и продвижения сектора. Политик добавил, что доход от туризма занимает второе место по наполнению бюджета вслед за поступлением валюты от проживающих за рубежом тунисцев.

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