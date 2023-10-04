https://ria.ru/20231004/trevoga-1900334101.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T09:05
2023-10-04T09:05
2023-10-04T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
николаевская область
днепропетровская область
кировоградская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучала в 07.47 (совпадает с мск), в 08.20 - в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях тревога раздалась в 08.40, через пару минут она распространилась на Черкасскую и Одесскую области. Ранее в среду тревогу объявляли в ряде областей Украины, потом отменили. Украинские власти сообщали о повреждении линий электропередачи в Никопольском районе Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231004/lep-1900327526.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Николаевская область, Днепропетровская область, Кировоградская область, Черкасская область
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в семи областях Украины