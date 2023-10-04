https://ria.ru/20231004/trevoga-1900321529.html
В Харьковской области третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Харьковской области третий раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
В Харьковской области третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:14
2023-10-04T06:14
2023-10-04T06:15
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревогу объявили в 6.01 (совпадает с мск). Воздушную тревогу в Харьковской области объявляют в третий раз за день - до этого она звучала с полуночи до 00.19, а также с 1.54 до 2.24. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231003/dnepropetrovsk-1900082840.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Харьковской области третий раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Харьковской области третий раз за ночь звучит сигнал воздушной тревоги