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В Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023
В Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T04:00
2023-10-04T04:00
2023-10-04T04:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, тревогу в Полтавской области объявили в 3.36, а в Сумской - в 3.56.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231002/kherson-1899861506.html
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полтавская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Сумской областях звучит сигнал воздушной тревоги
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревогу в Полтавской области объявили в 3.36, а в Сумской - в 3.56.
СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.