https://ria.ru/20231004/trevoga-1900314363.html

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.10.2023

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T02:39

2023-10-04T02:39

2023-10-04T02:39

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

украина

киев

в мире

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 1.25 (совпадает с мск). В Харьковской области тревогу объявляли с 1.54 до 2.24. Ранее во вторник тревогу объявляли в Николаевской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231003/nikolaev-1900132767.html

харьковская область

украина

киев

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харьковская область, вооруженные силы рф, украина, киев, в мире