https://ria.ru/20231004/tovarooborot-1900323297.html
Посол Узбекистана спрогнозировал рост товарооборота с Россией
Посол Узбекистана спрогнозировал рост товарооборота с Россией - РИА Новости, 04.10.2023
Посол Узбекистана спрогнозировал рост товарооборота с Россией
Узбекистан ожидает, что товарооборот с Россией в ближайшей перспективе достигнет 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T07:07
2023-10-04T07:07
2023-10-04T07:07
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узбекистан
экономика
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Узбекистан ожидает, что товарооборот с Россией в ближайшей перспективе достигнет 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов. "По итогам прошлого года объем торговли превысил 9 миллиардов долларов и динамично растет… Хочу подчеркнуть, что торгово-экономические связи между нашими странами, в том числе на уровне регионов и хозяйствующих субъектов, продолжают развиваться, и, думаю, нам удастся в ближайшей перспективе достичь уровня товарооборота между нашими странами в 10 миллиардов долларов, для этого имеется большой потенциал, и есть все возможности", - сказал дипломат. Он отметил, что в товарообороте увеличивается доля товаров с более высокой добавленной стоимостью.
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россия, узбекистан, экономика
Россия, Узбекистан, Экономика
Посол Узбекистана спрогнозировал рост товарооборота с Россией
Ташкент ожидает роста товарооборота с Москвой до десяти миллиардов долларов
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Узбекистан ожидает, что товарооборот с Россией в ближайшей перспективе достигнет 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов.
"По итогам прошлого года объем торговли превысил 9 миллиардов долларов и динамично растет… Хочу подчеркнуть, что торгово-экономические связи между нашими странами, в том числе на уровне регионов и хозяйствующих субъектов, продолжают развиваться, и, думаю, нам удастся в ближайшей перспективе достичь уровня товарооборота между нашими странами в 10 миллиардов долларов, для этого имеется большой потенциал, и есть все возможности", - сказал дипломат.
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Он отметил, что в товарообороте увеличивается доля товаров с более высокой добавленной стоимостью.