https://ria.ru/20231004/tovarooborot-1900323297.html

Посол Узбекистана спрогнозировал рост товарооборота с Россией

Посол Узбекистана спрогнозировал рост товарооборота с Россией - РИА Новости, 04.10.2023

Посол Узбекистана спрогнозировал рост товарооборота с Россией

Узбекистан ожидает, что товарооборот с Россией в ближайшей перспективе достигнет 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T07:07

2023-10-04T07:07

2023-10-04T07:07

россия

узбекистан

экономика

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Узбекистан ожидает, что товарооборот с Россией в ближайшей перспективе достигнет 10 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Ботиржон Асадов. "По итогам прошлого года объем торговли превысил 9 миллиардов долларов и динамично растет… Хочу подчеркнуть, что торгово-экономические связи между нашими странами, в том числе на уровне регионов и хозяйствующих субъектов, продолжают развиваться, и, думаю, нам удастся в ближайшей перспективе достичь уровня товарооборота между нашими странами в 10 миллиардов долларов, для этого имеется большой потенциал, и есть все возможности", - сказал дипломат. Он отметил, что в товарообороте увеличивается доля товаров с более высокой добавленной стоимостью.

https://ria.ru/20230925/gaz-1898410215.html

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россия, узбекистан, экономика