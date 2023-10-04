https://ria.ru/20231004/toplivo-1900531227.html

В России снизились розничные цены на бензин и дизтопливо

В России снизились розничные цены на бензин и дизтопливо - РИА Новости, 04.10.2023

В России снизились розничные цены на бензин и дизтопливо

Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 25 сентября по 2 октября после непрерывного роста с середины мая снизилась на 0,14%, или на 9... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T19:14

2023-10-04T19:14

2023-10-04T19:14

экономика

аи-92

россия

аи-95

аи-98

цены на нефть

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 25 сентября по 2 октября после непрерывного роста с середины мая снизилась на 0,14%, или на 9 копеек — до 64,9 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива выросла на 1,6%, или на 1,03 рубля - до 64,99 рубля за литр. Средняя цена бензина на неделе с 25 сентября по 2 октября также начала снижаться и опустилась на 0,43% — до 55,68 рубля за литр. Неделей ранее бензин подорожал на 0,5%. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,4%, или на 21 копейку — до 51,41 рубля; Аи-95 — на 0,55%, или на 31 копейку — до 56,16 рубля; Аи-98 — на 0,2%, или на 14 копеек — до 68,31 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,21%. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 62 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в республике Карелия и Омской области — на 2,5% и 2,3% соответственно. При этом рост цен был зафиксирован в 13 регионах, самый большой - в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1,3%). Производство бензина в России за отчетную неделю сократилось на 4,3% по сравнению с предыдущей неделей — до 756,9 тысячи тонн, производство дизтоплива — на 0,4%, до 1,542 миллиона тонн. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляли рекорды. Значительно ускоряли темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок, что позволит дополнительно снизить цены. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.

https://ria.ru/20231004/kurs-1900504629.html

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экономика, аи-92, россия, аи-95, аи-98, цены на нефть