Рейтинг@Mail.ru
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 04.10.2023 (обновлено: 15:34 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт - РИА Новости, 04.10.2023
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт
Запасы топлива в России после введения в сентябре запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:26
2023-10-04T15:34
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897770529_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_68b8d367d9846602b80cb6c103c9bd6f.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Запасы топлива в России после введения в сентябре запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24"."Главная мера, которая была принята, - это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке. У нас увеличились запасы где-то на 430 тысяч тонн за этот период", - сказал Новак.
https://ria.ru/20231003/benzin-1900179186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897770529_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_01e6b538e2e6445914b5cf6eddeaedf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт

Новак: запасы топлива выросли на 430 тысяч тонн после запрета на экспорт

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Запасы топлива в России после введения в сентябре запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".
"Главная мера, которая была принята, - это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке. У нас увеличились запасы где-то на 430 тысяч тонн за этот период", - сказал Новак.
Автомобильная заправочная станция - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Цены на бензин и дизельное топливо на российской бирже снизились
3 октября, 14:47
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала