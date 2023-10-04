https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html

Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт

Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт - РИА Новости, 04.10.2023

Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт

Запасы топлива в России после введения в сентябре запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T15:26

2023-10-04T15:26

2023-10-04T15:34

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Запасы топлива в России после введения в сентябре запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24"."Главная мера, которая была принята, - это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке. У нас увеличились запасы где-то на 430 тысяч тонн за этот период", - сказал Новак.

https://ria.ru/20231003/benzin-1900179186.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, александр новак