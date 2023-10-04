https://ria.ru/20231004/toplivo-1900462235.html
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт - РИА Новости, 04.10.2023
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт
Запасы топлива в России после введения в сентябре запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T15:26
2023-10-04T15:26
2023-10-04T15:34
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Запасы топлива в России после введения в сентябре запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24"."Главная мера, которая была принята, - это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке. У нас увеличились запасы где-то на 430 тысяч тонн за этот период", - сказал Новак.
https://ria.ru/20231003/benzin-1900179186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак
Запасы топлива в России выросли после запрета на экспорт
Новак: запасы топлива выросли на 430 тысяч тонн после запрета на экспорт