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Шульгинов заявил, что проблемы с дизтопливом решаются - РИА Новости, 04.10.2023
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13:12 04.10.2023 (обновлено: 13:13 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/toplivo-1900416456.html
Шульгинов заявил, что проблемы с дизтопливом решаются
Шульгинов заявил, что проблемы с дизтопливом решаются - РИА Новости, 04.10.2023
Шульгинов заявил, что проблемы с дизтопливом решаются
Минэнерго России пока не фиксирует остановок нефтеперерабатывающих заводов в связи с накоплением дизельного топлива в хранилищах после введения запрета... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:12
2023-10-04T13:13
экономика
россия
николай шульгинов
энергетика
дт (дизельное топливо)
топливо
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Минэнерго России пока не фиксирует остановок нефтеперерабатывающих заводов в связи с накоплением дизельного топлива в хранилищах после введения запрета экспорта, проблему считает решаемой и готовит решения на будущее, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что кабмин РФ готов в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизтоплива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ "Транснефти". Издание отметило, что, как предполагается, будут разрешены только его трубопроводные поставки, причем объемы могут быть квотированы во избежание скачков оптовых цен. "Если бы эти проблемы были нерешаемые, то мы бы уже видели, наверное, разгрузку НПЗ, мы пока разгрузки НПЗ не видим. Поэтому все текущие проблемы, которые возникают, решаются. Мы думаем, что дальше делать. Решения в скором времени будут опубликованы", - сказал он журналистам в кулуарах Энергетического форума стран ШОС в Астане, отвечая на вопрос, есть ли проблемы с накоплением летнего дизеля, которые ограничивают возможность работы НПЗ. Министр отметил, что тема ослабления запрета экспорта находится "пока в обсуждении на всех уровнях". По его словам, нужно принять и оперативные системные, и долгосрочные меры для балансировки топливного рынка. "Наша задача - не допустить остановки НПЗ", - заключил Шульгинов. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны. Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом.
https://ria.ru/20230929/benzin-1899431931.html
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экономика, россия, николай шульгинов, энергетика, дт (дизельное топливо), топливо
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Энергетика, ДТ (дизельное топливо), Топливо
Шульгинов заявил, что проблемы с дизтопливом решаются

Шульгинов: проблемы с дизтопливом решаются, готовятся меры на будущее

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Николай Шульгинов
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Минэнерго России пока не фиксирует остановок нефтеперерабатывающих заводов в связи с накоплением дизельного топлива в хранилищах после введения запрета экспорта, проблему считает решаемой и готовит решения на будущее, заявил министр энергетики Николай Шульгинов.
В среду газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что кабмин РФ готов в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизтоплива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ "Транснефти". Издание отметило, что, как предполагается, будут разрешены только его трубопроводные поставки, причем объемы могут быть квотированы во избежание скачков оптовых цен.
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"Если бы эти проблемы были нерешаемые, то мы бы уже видели, наверное, разгрузку НПЗ, мы пока разгрузки НПЗ не видим. Поэтому все текущие проблемы, которые возникают, решаются. Мы думаем, что дальше делать. Решения в скором времени будут опубликованы", - сказал он журналистам в кулуарах Энергетического форума стран ШОС в Астане, отвечая на вопрос, есть ли проблемы с накоплением летнего дизеля, которые ограничивают возможность работы НПЗ.
Министр отметил, что тема ослабления запрета экспорта находится "пока в обсуждении на всех уровнях". По его словам, нужно принять и оперативные системные, и долгосрочные меры для балансировки топливного рынка. "Наша задача - не допустить остановки НПЗ", - заключил Шульгинов.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ рассчитывает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там также планируют, что мера может привести к дополнительному снижению цен. В пресс-службе министерства в конце сентября сообщили РИА Новости, что ожидания быстрого снятия запрета бесперспективны.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом.
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ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновЭнергетикаДТ (дизельное топливо)Топливо
 
 
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