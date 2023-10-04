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Минобороны Тайваня отследило 29 воздушных судов армии КНР - РИА Новости, 04.10.2023
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05:58 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/tayvan-1900320382.html
Минобороны Тайваня отследило 29 воздушных судов армии КНР
Минобороны Тайваня отследило 29 воздушных судов армии КНР - РИА Новости, 04.10.2023
Минобороны Тайваня отследило 29 воздушных судов армии КНР
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 29 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:58
2023-10-04T05:58
тайвань
сша
китай
в мире
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
су-30
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ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 29 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 4 октября (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 29 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Указано, что 16 воздушных судов китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая четыре истребителя Су-30, шесть истребителей J-10 и два J-16. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230918/tayvan-1896881451.html
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тайвань, сша, китай, в мире, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, су-30
Тайвань, США, Китай, В мире, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, Су-30
Минобороны Тайваня отследило 29 воздушных судов армии КНР

Тайвань за сутки отследил 29 воздушных судов и пять кораблей НОАК вблизи острова

© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 29 воздушных судов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
«
"По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 4 октября (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы 29 воздушных судов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Указано, что 16 воздушных судов китайской армии вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая четыре истребителя Су-30, шесть истребителей J-10 и два J-16.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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ТайваньСШАКитайВ миреНэнси ПелосиНародно-освободительная армия КитаяСу-30
 
 
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