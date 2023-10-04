https://ria.ru/20231004/stroitelstvo-1900494782.html

ФОК с бассейном построят в ивановском Тейкове к концу 2024 года

ФОК с бассейном построят в ивановском Тейкове к концу 2024 года - РИА Новости, 04.10.2023

ФОК с бассейном построят в ивановском Тейкове к концу 2024 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Тейкове Ивановской области построят к концу 2024 года, объект начали строить в этом году, сообщает... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:00

2023-10-04T17:00

2023-10-04T17:00

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

тейково

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Тейкове Ивановской области построят к концу 2024 года, объект начали строить в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду ход строительства этого спортивного учреждения проконтролировал заместитель председателя правительства Ивановской области – руководитель комплекса строительства Сергей Чесноков. С просьбой о строительстве в городе бассейна тейковчане обращались к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому. Сейчас заниматься плаванием в Тейкове негде: горожане вынуждены ездить в Иваново или в Липовую Рощу соседнего Гаврилово-Посадского района. О начале строительства объявил в этом году губернатор во время традиционной встречи с жителями. Кроме того, Воскресенский на церемонии вступления в должность губернатора Ивановской области в числе стратегических направлений развития назвал продолжение преображения малых городов, в том числе развитие спортивной инфраструктуры. "Приложу все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", – сказал губернатор, его слова приводит пресс-служба. Весной этого года подрядчик начал строить этот спортобъект. ФОК возводят в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Как уточнили в пресс-службе, ФОК представляет собой одноэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров. В здании будет расположены бассейн длиной 25 метров, а также маленький бассейн для малышей и обучения плаванию. В спорткомплексе также предусмотрены медицинский кабинет, раздевалки, кафе. "На сегодняшний день готовность объекта составляет 20%. Выполнены монолитные работы, работы по устройству наружных сетей. Подрядчик добавил количество рабочих на стройплощадке и на сегодняшний день здесь задействовано около 30 человек", – уточнил Чесноков. Как добавил руководитель компании-подрядчика "Спецстройгарант" Андрей Макеев, сейчас на объекте заливают обе чаши бассейнов, в ближайшее время приступят к установке перекрытий подвальных помещений и возведению основного этажа ФОКа. Плановый срок завершения строительства – конец 2024 года. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном расположится на улице Шестагинская, рядом со стадионом "Юность" и зданием детско-юношеской спортивной школы, в которой тренируются более тысячи ребят. Таким образом, в этом районе Тейкова появится полноценный спортивный комплекс, где можно будет заниматься плаванием, футболом, хоккеем и другими видами спорта. В 2022 году в здании спортшколы по просьбе горожан выполнили капитальный ремонт. Также в регионе продолжается строительство крупнейшего спортивного объекта – Дворца водных видов спорта и начато преображение еще одного крупного спортивного объекта – стадиона "Спартак" в Иванове. Ранее по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" в Ивановской области построены три ФОКа открытого типа – два в Иванове и один в Кинешме, бассейн в Кинешме; модернизированы стадионы "Локомотив" и "Текстильщик" в Иванове.

https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html

https://ria.ru/20230926/biblioteka-1898692713.html

ивановская область

тейково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, тейково