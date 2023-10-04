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Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе - РИА Новости, 04.10.2023
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16:22 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/ssha-1900480580.html
Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе
Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе - РИА Новости, 04.10.2023
Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе
Президент США Джо Байден привел страну к катастрофе, считает бывший консультант Комитета Палаты представителей США по иностранным делам и колумнист британской... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:22
2023-10-04T16:22
в мире
сша
америка
колорадо
джо байден
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден привел страну к катастрофе, считает бывший консультант Комитета Палаты представителей США по иностранным делам и колумнист британской газеты Telegraph Ли Коэн. "Сложно осознать глубину пропасти, в которую рухнуло руководство США при Джо Байдене... Для нас (американцев - ред.) это мучительно. Начиная с самоубийственной атаки администрации (президента - ред.) на дешевую энергию, которая когда-то обеспечивала нам безопасность и делала нас богатыми, заканчивая кризисом на границах, позволяющим наркокартелям громить наши города и отравлять наших детей, мы в состоянии катастрофы", - пишет Коэн. По мнению колумниста, после прихода Байдена к власти для Америки наступили "самые отчаянные дни". Коэн называет действующего президента США "жалким", по его мнению, Байден "настолько лишен лидерских качеств", что "не может взять на себя ответственность даже за собаку". В конце сентября сообщалось о том, что немецкая овчарка Байдена по кличке Коммандер покусала на территории Белого дома 11 агентов секретной службы США. Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html
https://ria.ru/20230929/tramp-1899501991.html
сша
америка
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в мире, сша, америка, колорадо, джо байден
В мире, США, Америка, Колорадо, Джо Байден
Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе

Ли Коэн: руководство США при Байдене пало на большую глубину

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден привел страну к катастрофе, считает бывший консультант Комитета Палаты представителей США по иностранным делам и колумнист британской газеты Telegraph Ли Коэн.
"Сложно осознать глубину пропасти, в которую рухнуло руководство США при Джо Байдене... Для нас (американцев - ред.) это мучительно. Начиная с самоубийственной атаки администрации (президента - ред.) на дешевую энергию, которая когда-то обеспечивала нам безопасность и делала нас богатыми, заканчивая кризисом на границах, позволяющим наркокартелям громить наши города и отравлять наших детей, мы в состоянии катастрофы", - пишет Коэн.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Опрос: американцы не в восторге от выбора между Байденом и Трампом
2 октября, 18:47
По мнению колумниста, после прихода Байдена к власти для Америки наступили "самые отчаянные дни". Коэн называет действующего президента США "жалким", по его мнению, Байден "настолько лишен лидерских качеств", что "не может взять на себя ответственность даже за собаку".
В конце сентября сообщалось о том, что немецкая овчарка Байдена по кличке Коммандер покусала на территории Белого дома 11 агентов секретной службы США.
Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.
Официальное тюремное фото Трампа - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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В миреСШААмерикаКолорадоДжо Байден
 
 
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