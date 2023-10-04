https://ria.ru/20231004/ssha-1900480580.html

Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе

Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе - РИА Новости, 04.10.2023

Американский эксперт считает, что Байден привел США к катастрофе

Президент США Джо Байден привел страну к катастрофе, считает бывший консультант Комитета Палаты представителей США по иностранным делам и колумнист британской... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:22

2023-10-04T16:22

2023-10-04T16:22

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден привел страну к катастрофе, считает бывший консультант Комитета Палаты представителей США по иностранным делам и колумнист британской газеты Telegraph Ли Коэн. "Сложно осознать глубину пропасти, в которую рухнуло руководство США при Джо Байдене... Для нас (американцев - ред.) это мучительно. Начиная с самоубийственной атаки администрации (президента - ред.) на дешевую энергию, которая когда-то обеспечивала нам безопасность и делала нас богатыми, заканчивая кризисом на границах, позволяющим наркокартелям громить наши города и отравлять наших детей, мы в состоянии катастрофы", - пишет Коэн. По мнению колумниста, после прихода Байдена к власти для Америки наступили "самые отчаянные дни". Коэн называет действующего президента США "жалким", по его мнению, Байден "настолько лишен лидерских качеств", что "не может взять на себя ответственность даже за собаку". В конце сентября сообщалось о том, что немецкая овчарка Байдена по кличке Коммандер покусала на территории Белого дома 11 агентов секретной службы США. Джо Байден, которому в 2023 году исполнится 81 год, стал самым пожилым президентом в истории США. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене. Во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо американский президент незадолго до падения пошутил про свой возраст, назвав себя 300-летним человеком.

https://ria.ru/20231002/opros-1900041380.html

https://ria.ru/20230929/tramp-1899501991.html

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америка

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в мире, сша, америка, колорадо, джо байден