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"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины - РИА Новости, 04.10.2023
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13:51 04.10.2023 (обновлено: 14:18 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html
"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины
"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины - РИА Новости, 04.10.2023
"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины
Главу палаты представителей Кевина Маккарти — третье лицо в государстве — отправили в отставку. Ситуация беспрецедентная: ранее спикеров, даже совсем... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:51
2023-10-04T14:18
в мире
сша
украина
кевин маккарти
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Главу палаты представителей Кевина Маккарти — третье лицо в государстве — отправили в отставку. Ситуация беспрецедентная: ранее спикеров, даже совсем непопулярных, с поста не снимали. Пока не найдут замену, конгресс работать не сможет. О причинах и последствиях политического кризиса — в материале РИА Новости.Удар в спинуПосле выборов прошлой осенью республиканцы получили большинство в нижней палате и право предложить спикера. Назначать Маккарти не хотели сторонники экс-президента Дональда Трампа, считавшие его фигуру компромиссной для контролируемого демократами Белого дома. В результате голосовали пятнадцать раз — абсолютный рекорд.И вот опять беспрецедентный случай — отправили в отставку. До этого сместить спикера пытались лишь однажды — Джо Кэнона в 1910-м. Но голосов не хватило.Сейчас против главы нижней палаты выступили 216 конгрессменов, в том числе восемь республиканцев, включая Мэтта Гетца, убежденного трамписта. Это и решило дело. Поддержали Маккарти всего 210 депутатов.Гетц постоянно критиковал спикера. В частности, в сентябре осудил его решение инициировать расследование по импичменту президента Джо Байдена. По мнению конгрессмена, этот шаг был слишком слабым, следовало действовать решительнее. В то же время часть республиканцев, наоборот, обвинила Маккарти в поспешности. В итоге он оказался между нескольких враждебных сил, не угодив демократам и расколов однопартийцев.Не усидел на двух стульяхКаждую осень конгресс мучительно согласовывает федеральный бюджета на предстоящий финансовый год (в США начинается 1 октября). И постоянно возникает риск так называемого шатдауна — когда из-за споров в парламенте многих госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск.В этих дебатах спикер особенно важен — третье лицо в государстве после президента и его заместителя. Именно он должен учесть все, часто противоречащие друг другу интересы Белого дома, ведомств и профильных комитетов конгресса.С этой задачей Маккарти справился — добился утверждения временного бюджета. Но часть консерваторов, не желая идти на поводу у Белого дома, вела дело к шатдауну. По их расчетам, это склонило бы демократов к компромиссам."Если кто-то желает избавиться от меня, потому чтo я хочу быть "взрослым в комнате", попробуйте", — прокомментировал нападки в свой адрес Маккарти. И Гетц "попробовал", внеся на рассмотрение предложение об отставке спикера.Радикальные "слоны" разгоняли слухи о сговоре спикера с президентом по вопросу помощи Украине — Байден неосторожно обмолвился о некоей "сделке" на этот счет. Причем во временном бюджете — ни слова о финансировании Киева. Это как раз была уступка консерваторам. Сам Маккарти отверг обвинения, напомнив, что он лично за поддержку киевского режима, но не в данный момент, когда надо сосредоточиться на внутренних проблемах.Такая двойственность прежде давала ему, несмотря на явно шаткие позиции, определенное преимущество: он лавировал между демократами и республиканцами. Но в итоге спикер не устроил ни тех, ни других. Источники CNN сообщили: "ослы" не вступятся за Маккарти (что наглядно подтвердило голосование), хотя тот создавал препоны и "слонам".Сейчас спикер временный — Патрик Макгенри. Его полномочия ограничены, а основная функция — провести через неделю голосование по новой кандидатуре. Процедура может затянуться. И все это время нижняя палата фактически будет бездействовать.Что ждет республиканцев?Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что громкая отставка — часть предвыборной борьбы. "Демократы хотят победить в 2024-м, ставку они сделали на Байдена, хотя непонятно почему, и всеми силами борются за него", — отмечает завкафедрой американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев."Чем ближе избирательная кампания, тем больше непредвиденных обстоятельств. Но смена спикера палаты представителей не изменит ни внутреннюю, ни внешнюю политику, — продолжает эксперт. — Перестановка фигур — обычное дело, просто раньше это происходило реже и спокойнее. Теперь мы наблюдаем какой-то хаос, обе партии загнали себя в ловушки, из которых не могут выбраться"."Что предпримет новый спикер, сказать сложно. Не исключено, что он займет позицию Маккарти, пытаясь наладить двухпартийное взаимодействие", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев."Важно понимать, что за отставкой стоит Трамп, он затеял это и довел до конца. И если новый спикер станет ориентироваться именно на него, прежнее двухпартийное согласие уйдет на второй план. Тогда следует ожидать шатдауна, который пока отложен, проблем с бюджетом и урезания помощи Украине", — заключает эксперт.С другой стороны, позиции республиканцев могут ослабнуть. Вопрос и в том, как сложится судьба расследования по импичменту Байдена. Учитывая, что его инициатор, Маккарти, дискредитирован, демократы, опираясь на умеренных "слонов", попытаются затормозить дело.
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в мире, сша, украина, кевин маккарти, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Украина, Кевин Маккарти, Джо Байден, Дональд Трамп
"Загнали себя в ловушку". США погружаются в хаос из-за денег и Украины

Спикер палаты представителей конгресса США отправлен в отставку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Главу палаты представителей Кевина Маккарти — третье лицо в государстве — отправили в отставку. Ситуация беспрецедентная: ранее спикеров, даже совсем непопулярных, с поста не снимали. Пока не найдут замену, конгресс работать не сможет. О причинах и последствиях политического кризиса — в материале РИА Новости.

Удар в спину

После выборов прошлой осенью республиканцы получили большинство в нижней палате и право предложить спикера. Назначать Маккарти не хотели сторонники экс-президента Дональда Трампа, считавшие его фигуру компромиссной для контролируемого демократами Белого дома. В результате голосовали пятнадцать раз — абсолютный рекорд.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКевин Маккарти
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кевин Маккарти
И вот опять беспрецедентный случай — отправили в отставку. До этого сместить спикера пытались лишь однажды — Джо Кэнона в 1910-м. Но голосов не хватило.
Сейчас против главы нижней палаты выступили 216 конгрессменов, в том числе восемь республиканцев, включая Мэтта Гетца, убежденного трамписта. Это и решило дело. Поддержали Маккарти всего 210 депутатов.
Гетц постоянно критиковал спикера. В частности, в сентябре осудил его решение инициировать расследование по импичменту президента Джо Байдена. По мнению конгрессмена, этот шаг был слишком слабым, следовало действовать решительнее. В то же время часть республиканцев, наоборот, обвинила Маккарти в поспешности. В итоге он оказался между нескольких враждебных сил, не угодив демократам и расколов однопартийцев.

Не усидел на двух стульях

Каждую осень конгресс мучительно согласовывает федеральный бюджета на предстоящий финансовый год (в США начинается 1 октября). И постоянно возникает риск так называемого шатдауна — когда из-за споров в парламенте многих госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск.
В этих дебатах спикер особенно важен — третье лицо в государстве после президента и его заместителя. Именно он должен учесть все, часто противоречащие друг другу интересы Белого дома, ведомств и профильных комитетов конгресса.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне
С этой задачей Маккарти справился — добился утверждения временного бюджета. Но часть консерваторов, не желая идти на поводу у Белого дома, вела дело к шатдауну. По их расчетам, это склонило бы демократов к компромиссам.
"Если кто-то желает избавиться от меня, потому чтo я хочу быть "взрослым в комнате", попробуйте", — прокомментировал нападки в свой адрес Маккарти. И Гетц "попробовал", внеся на рассмотрение предложение об отставке спикера.
Радикальные "слоны" разгоняли слухи о сговоре спикера с президентом по вопросу помощи Украине — Байден неосторожно обмолвился о некоей "сделке" на этот счет. Причем во временном бюджете — ни слова о финансировании Киева. Это как раз была уступка консерваторам. Сам Маккарти отверг обвинения, напомнив, что он лично за поддержку киевского режима, но не в данный момент, когда надо сосредоточиться на внутренних проблемах.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Такая двойственность прежде давала ему, несмотря на явно шаткие позиции, определенное преимущество: он лавировал между демократами и республиканцами. Но в итоге спикер не устроил ни тех, ни других. Источники CNN сообщили: "ослы" не вступятся за Маккарти (что наглядно подтвердило голосование), хотя тот создавал препоны и "слонам".
Сейчас спикер временный — Патрик Макгенри. Его полномочия ограничены, а основная функция — провести через неделю голосование по новой кандидатуре. Процедура может затянуться. И все это время нижняя палата фактически будет бездействовать.

Что ждет республиканцев?

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что громкая отставка — часть предвыборной борьбы. "Демократы хотят победить в 2024-м, ставку они сделали на Байдена, хотя непонятно почему, и всеми силами борются за него", — отмечает завкафедрой американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.
© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп
"Чем ближе избирательная кампания, тем больше непредвиденных обстоятельств. Но смена спикера палаты представителей не изменит ни внутреннюю, ни внешнюю политику, — продолжает эксперт. — Перестановка фигур — обычное дело, просто раньше это происходило реже и спокойнее. Теперь мы наблюдаем какой-то хаос, обе партии загнали себя в ловушки, из которых не могут выбраться".
"Что предпримет новый спикер, сказать сложно. Не исключено, что он займет позицию Маккарти, пытаясь наладить двухпартийное взаимодействие", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Важно понимать, что за отставкой стоит Трамп, он затеял это и довел до конца. И если новый спикер станет ориентироваться именно на него, прежнее двухпартийное согласие уйдет на второй план. Тогда следует ожидать шатдауна, который пока отложен, проблем с бюджетом и урезания помощи Украине", — заключает эксперт.
С другой стороны, позиции республиканцев могут ослабнуть. Вопрос и в том, как сложится судьба расследования по импичменту Байдена. Учитывая, что его инициатор, Маккарти, дискредитирован, демократы, опираясь на умеренных "слонов", попытаются затормозить дело.
 
В миреСШАУкраинаКевин МаккартиДжо БайденДональд Трамп
 
 
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