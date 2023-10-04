https://ria.ru/20231004/ssha-1900356255.html

Эксперт заявил о возможной причастности разведки США к теракту в Анкаре

Эксперт заявил о возможной причастности разведки США к теракту в Анкаре - РИА Новости, 04.10.2023

Эксперт заявил о возможной причастности разведки США к теракту в Анкаре

Американская разведка могла отдать запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), действующей на севере Сирии, приказ о совершении теракта в центре... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:59

2023-10-04T10:59

2023-10-04T10:59

в мире

турция

анкара (провинция)

сирия

догу перинчек

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АНКАРА, 4 окт – РИА Новости. Американская разведка могла отдать запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), действующей на севере Сирии, приказ о совершении теракта в центре Анкары, чтобы заставить турецкую администрацию вступить в конфликт с Дамаском и таким образом с Россией, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что запрещенная РПК не могла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США. "Попытка теракта, произошедшая в Анкаре, не похожа на действия РПК, к которым мы привыкли. Тот факт, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация, действующая на севере Сирии, еще больше усилил подозрения", - заявил собеседник агентства. По его словам, турецкие эксперты по террору рассматривают два варианта. "Первый: некоторые представители мафии вынудили РПК провести подобную акцию против жесткой борьбы нового министра внутренних дел Али Ерликая с организованными преступными организациями. В пользу такой версии говорит тот факт, что попытка нападения была совершена возле здания МВД. Известный факт, что организованная преступность в Турции иногда сотрудничает с террористическими организациями, особенно по теме наркотиков", - подчеркнул эксперт. Вторая и более "солидная", по мнению эксперта, вероятность заключается в том, что "американская разведка могла отдать приказ о таких действиях". "Американцы, возможно, предприняли такие действия, чтобы заставить администрацию Анкары вмешаться на север Сирии (где действует РПК) и, следовательно, вступить в конфликт с сирийским режимом и таким образом с Россией. Расходование Анкарой сил на Сирию, несомненно, отложит Зангезурскую операцию (Зангезурский коридор - транспортный проект, связывающий Азербайджан с Нахчыванской АР, в проекте заинтересована и Турция - ред.)", - подчеркнул эксперт. По его словам, "известно, что американские разведывательные организации в прошлом руководили некоторыми действиями РПК". "Поэтому время проведения акции и ее внутренние противоречия создают у нас впечатление, что акция была направлена ​​"извне", - заключил он.

https://ria.ru/20231004/terakt-1900352037.html

https://ria.ru/20231003/terakt-1900203329.html

турция

анкара (провинция)

сирия

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в мире, турция, анкара (провинция), сирия, догу перинчек