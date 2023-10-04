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"Позор": в США забили тревогу из-за свержения Маккарти
"Позор": в США забили тревогу из-за свержения Маккарти - РИА Новости, 04.10.2023
"Позор": в США забили тревогу из-за свержения Маккарти
Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является "печальным" событием для США, заявил сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин, его... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T01:53
2023-10-04T01:53
2023-10-04T07:01
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является "печальным" событием для США, заявил сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин, его слова приводит телеканал NBC.Палата представителей конгресса США накануне отправила Маккарти в отставку, за отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210, против него объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.Манчин назвал голосование по "свержению" Маккарти "печальным днем для нашей страны", который посылает остальному миру "негативный сигнал" об американской демократии."Это позор, впервые в истории, что мы оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех", - посетовал сенатор. По его словам, "будет трудно" управлять США без компромиссов между обеими партиями.Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом. Маккарти был избран спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований. Временным спикером палаты представителей конгрессмен от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
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в мире, сша, кевин маккарти, конгресс сша
В мире, США, Кевин Маккарти, Конгресс США
"Позор": в США забили тревогу из-за свержения Маккарти
Сенатор Манчин назвал позором для США смещение спикера Маккарти
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.
Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти является "печальным" событием для США, заявил сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин, его слова приводит телеканал NBC
.
Палата представителей конгресса США
накануне отправила Маккарти
в отставку, за отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210, против него объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции.
Манчин назвал голосование по "свержению" Маккарти "печальным днем для нашей страны", который посылает остальному миру "негативный сигнал" об американской демократии.
"Это позор, впервые в истории, что мы оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех", - посетовал сенатор. По его словам, "будет трудно" управлять США без компромиссов между обеими партиями.
Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Такую же попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она не увенчалась успехом. Маккарти был избран спикером 7 января — после рекордных пяти дней и 15 раундов голосований. Временным спикером палаты представителей конгрессмен от штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
"Свергнувший" Маккарти конгрессмен заявил, что не хочет быть спикером