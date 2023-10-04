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В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.10.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении уничтожили до 45 украинских солдат, поразили две гаубицы и американское орудие М119, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:06
2023-10-04T14:06
2023-10-04T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении уничтожили до 45 украинских солдат, поразили две гаубицы и американское орудие М119, сообщили в среду в Минобороны РФ."Уничтожено до 45 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также орудие М119 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах Малой Токмачки и северо-западнее Вербового в Запорожской области.
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вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Запорожском направлении