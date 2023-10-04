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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 04.10.2023 (обновлено: 16:39 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900435719.html
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.10.2023
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:05
2023-10-04T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
украина
сша
константиновка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в министерстве.Киев потерял за минувшие сутки до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российская армия уничтожила склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ возле Константиновки в Донецкой Народной Республике.Южнодонецкое и Запорожское направленияВооруженные силы отбили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного в Запорожской области.Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Украинская армия потеряла до 185 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля и орудие Д-20.Киев понес значительные потери в результате удара по позициям ВСУ возле Малой Токмачки и северо-западнее Вербового в Запорожской области. ВС России уничтожили до 45 украинских военных и два автомобиля. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и орудие М119.Купянское и Краснолиманское направленияРоссийская армия нанесли удар по позициям противника в районе Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки и Артемовки в ЛНР."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля", — указано в сводке.Вооруженные силы вывели из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов подразделений ВСУ в Харьковской области.Центральной группировке войск удалось отразить две атаки штурмовых групп противника возле Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. Киев потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.В Херсонской области ВСУ потеряли до двадцати военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777. ВС России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе Херсона.За минувшие сутки военным также удалось поразить командно-наблюдательные пункты трех подразделений противника в ДНР и ЛНР.Кроме того, Воздушно-космические силы сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемую авиационную бомбу JDAM, семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Град", а также 74 беспилотника.
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
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россия
украина
сша
константиновка
донецкая народная республика
запорожская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, сша, константиновка, донецкая народная республика, запорожская область, киев, вооруженные силы рф, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы РФ, МиГ-29
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

МО: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий во время боевого вылета
Военнослужащий во время боевого вылета - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий во время боевого вылета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.

Киев потерял за минувшие сутки до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, российская армия уничтожила склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ возле Константиновки в Донецкой Народной Республике.
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Южнодонецкое и Запорожское направления

Вооруженные силы отбили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного в Запорожской области.
«
Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
Украинская армия потеряла до 185 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля и орудие Д-20.
Киев понес значительные потери в результате удара по позициям ВСУ возле Малой Токмачки и северо-западнее Вербового в Запорожской области. ВС России уничтожили до 45 украинских военных и два автомобиля. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и орудие М119.
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Вчера, 12:52

Купянское и Краснолиманское направления

Российская армия нанесли удар по позициям противника в районе Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки и Артемовки в ЛНР.
«
"Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля", — указано в сводке.
Вооруженные силы вывели из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов подразделений ВСУ в Харьковской области.
Центральной группировке войск удалось отразить две атаки штурмовых групп противника возле Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. Киев потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.
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В Херсонской области ВСУ потеряли до двадцати военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777. ВС России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе Херсона.
За минувшие сутки военным также удалось поразить командно-наблюдательные пункты трех подразделений противника в ДНР и ЛНР.
Кроме того, Воздушно-космические силы сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемую авиационную бомбу JDAM, семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Град", а также 74 беспилотника.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьКиевВооруженные силы РФМиГ-29
 
 
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