https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900435719.html

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.10.2023

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:05

2023-10-04T14:05

2023-10-04T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

украина

сша

константиновка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.Киев потерял за минувшие сутки до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 и станцию радиоэлектронной борьбы.Кроме того, российская армия уничтожила склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ возле Константиновки в Донецкой Народной Республике.Южнодонецкое и Запорожское направленияВооруженные силы отбили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного в Запорожской области.Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Украинская армия потеряла до 185 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два автомобиля и орудие Д-20.Киев понес значительные потери в результате удара по позициям ВСУ возле Малой Токмачки и северо-западнее Вербового в Запорожской области. ВС России уничтожили до 45 украинских военных и два автомобиля. Благодаря контрбатарейной борьбе удалось вывести из строя гаубицы "Мста-Б" и Д-30 и орудие М119.Купянское и Краснолиманское направленияРоссийская армия нанесли удар по позициям противника в районе Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также Стельмаховки и Артемовки в ЛНР."Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля", — указано в сводке.Вооруженные силы вывели из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов подразделений ВСУ в Харьковской области.Центральной группировке войск удалось отразить две атаки штурмовых групп противника возле Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. Киев потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.В Херсонской области ВСУ потеряли до двадцати военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777. ВС России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе Херсона.За минувшие сутки военным также удалось поразить командно-наблюдательные пункты трех подразделений противника в ДНР и ЛНР.Кроме того, Воздушно-космические силы сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а средства ПВО перехватили две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемую авиационную бомбу JDAM, семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Град", а также 74 беспилотника.

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

https://ria.ru/20231004/diversant-1900408924.html

https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899603406.html

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